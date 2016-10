Maschere: il mio rituale di bellezza

Oggi vi svelo un mio rituale di bellezza al quale non rinuncio mai: le maschere. Durante le nostre giornate, la pelle è costantemente esposta ad inquinamento, stress ed agenti atmosferici che ne mettono a dura prova la bellezza rendendola spesso impura e spenta. Fra il lavoro, i viaggi, le feste con gli amici, non si ha mai tempo per noi stesse rischiando di sembrare degli zombie, ma basta concedersi qualche minuto di relax in compagnia di una maschera facciale ed il gioco è fatto! Durante il mio rituale di bellezza, mentre la maschera agisce, adoro ascoltare musica, mangiare qualcosa di dolce in compagnia di una tisana rilassante!

In base alle esigenze della mia pelle, applico una maschera differente, in questo periodo ho provato la new entry in casa Clarins e L’Oreal.

L’Oréal Paris presenta tre tipi di maschere a base di argille per purificare e perfezionare la pelle:

Maschera Purificante Argilla Pura: con estratti di eucalipto dalle proprietà purificanti, regolarizza l’eccesso di sebo e opacizza la pelle. L’argilla alla base di questa maschera è il Caolino, concentrata in silicati, nota per assorbire appunto le impurità. Il risultato è una pelle pura, fresca, pulita, più opacizzata e più morbida.

Maschera Esfoliante Argilla Pura: con estratto di alga rossa, affina la grana della pelle e restringe i pori. A base di argilla Montmorillonite, con alta concentrazione di silicio, purifica e riequilibra la pelle, riducendone le imperfezioni. La pelle appare più morbida e liscia, visibilmente trasformata, più uniforme e splendente di bellezza.

Maschera Detox Argilla Pura: con carbone dalle proprietà magnetiche, detossina e illumina il colorito. La pelle appare più pura, radiosa, fresca e il colorito più intenso grazie all’argilla Ghassoul, di origine vulcanica.

Alternando e mixando le tre maschere è infatti possibile creare un trattamento unico e personalizzato per ogni zona del viso (fronte, naso, zigomi) a seconda della detersione di cui necessita. Ad esempio, si può usare la Maschera Purificante nelle zone in cui la pelle è impura e lucida, quella Esfoliante dove è imperfetta con pori dilatati, Detox nelle aree in cui è impura e spenta!

La Maschera Multi Rigenerante Clarins, invece, ha un principio attivo antietà rilassante per un viso visibilmente più giovane, levigato e radioso in soli 10 minuti.

Questa maschera rilassante, contribuisce a levigare visibilmente i tratti, ad attenuare le rughe di tensione e a liberare il viso dai segni di stress e stanchezza donando luminosità e compattezza alla pelle.

Gli ingredienti principali sono: Palmitoyl glycine, contribuisce a levigare visibilmente i tratti e riduce le rughe di tensione. Estratti di banana verde biologica e di timo limone: contribuiscono a rassodare la pelle.

Per tutte queste maschere, per avere un risultato ottimale, applicare generosamente sul viso e lasciare in posa per 7-10 minuti.

Un metodo efficace per rimuovere la maschera in modo delicato è utilizzare acqua tiepida ed un dischetto di cotone.

Dopo questo rituale di bellezza mi sono sentita subito meglio, ma sopratutto, non ho più la pelle di uno zombie dopo una settimana così frenetica!