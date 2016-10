Burberry Cat Lashes: il mio makeup nude per Halloween

Halloween e i suoi eccessi. Abiti eccentrici, pettinature dark, accessori vistosi, divertenti ma anche inquietanti. Sono tanti i trend della notte più paurosa dell’anno e il mood è, come sempre, raccapricciante e spaventoso. Tra tutti, i make-up carichi. Labbra con colori accesi, ombretti occhi scuri, glitter e ciglia finte. Per le più intraprendenti, che mimano maschere, scheletri, bambole assassine.

E se invece, per una volta, si puntasse a un make-up curato ma nudo? Non c’è niente di meglio che distinguersi per semplicità, soprattutto quando nessuno se lo aspetta. E la notte di Halloween è proprio il momento perfetto per farlo e per non farsi di certo dimenticare per essersi distinte!

E’ quello che ho fatto io, supportata dal nuovo mascara Burberry Cat Lashes.

Di un black carico (io l’ho scelto della tonalità Jet Black 01), con uno scovolino a clessidra, per esaltare al massimo la lunghezza delle ciglia e infoltire come non mai, volumizza e allunga l’angolo esteno dell’occhio con la punta conica. L’effetto finale? A ventaglio, per uno sguardo ipnotico, da gatta.

Mi è bastato un semplice tocco del mio nuovo mascara di Burberry per avere subito uno sguardo pulito ma intenso.

Il resto va da sé.

Rossetto nudo, incarnato uniforme, ombretto grigio per esaltare il colore azzurro dei miei occhi (ma voi potete scegliere l’ombretto che più vi dona). L’importante è non caricare eccessivamente di colori, tanto il corvino del mascara Cat Lashes, farà il resto.

Puntate sulla semplicità. Puntate sulla differenza. Ad Halloween potete fare le brave ragazze, ma con lo sguardo da bad girl!

Ig @mariagraziaceraso