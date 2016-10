Trucco Cat Eye con Burberry Cat Lashes

La notte di Halloween si avvicina, e sono certa che molte di voi stiano pensando a come travestirsi. E se invece del travestimento puntassimo tutto sul trucco? Non mi riferisco ad effetti speciali che deturpino il nostro viso, bensì ad un trucco elegante, adatto ad ogni tipo di party! E cosa c’è di più seducente di un magnetico cat eye?

Per realizzarlo occorrono due semplici accorgimenti:

1) studiare la forma del proprio occhio

2) procurarsi un ottimo mascara allungante

Il trucco cat eye prevede infatti di imitare la forma dell’occhio felino, che poche di noi hanno in natura. Il make up ci viene in aiuto per ridisegnare la forma del nostro occhio seguendo questi passaggi.

Preparare una base uniforme intorno all’occhio con correttore e cipria, una sorta di tela su cui lavorare.

Disegnare i vostri occhi da gatta. Se già avete gli occhi un po’ a mandorla, vi basterà allungarli a partire dall’angolo esterno dell’occhio. Ovvero, tracciando una riga sottile con la matita nera e sfumandola con dell’ombretto. Se avete gli occhi un po’ infossati, tracciate una sottile riga di eye-liner sulla palpebra superiore. La linea deve allungare l’occhio sia dall’angolo interno – puntando verso il basso – sia dall’angolo esterno, verso l’alto. Se al contrario avete gli occhi sporgenti, seguite le stesse istruzioni ma tracciando una riga più spessa con l’eye-liner. Se siete abituate a truccarvi potete giocare con colori e sfumature di ombretto. Altrimenti, avendo preparato una base uniforme, il vostro cat eye sarà sobrio, elegante, e ben definito.

Una volta ridisegnata la forma dell’occhio, passiamo all’effetto wow che solo un ottimo mascara può regalarci.

Per il mio trucco cat eye ho scelto Cat Lashes di Burberry. La combinazione scovolino a spirale e formula allungante apre lo sguardo in una sola passata. Ma è con la seconda passata che Cat Lashes vi farà guardare allo specchio ed esclamare “Wow!”.

Io vi consiglio di usarlo così.

Dalla radice delle ciglia superiori verso le punte, muovete lo scovolino a zig zag e ruotatelo leggermente su se stesso: la sua forma a spirale avvolgerà ogni singola ciglia. Soffermatevi “a metà strada” per aumentare la curvatura delle ciglia. Fatelo su tutte le ciglia, fino ad ottenere un effetto ventaglio.

La seconda “mano” di Cat Lashes va applicata soltanto dal centro dell’occhio verso l’esterno e verso l’alto. Non occorre più il movimento a zig zag e la rotazione dello scovolino, ma una semplice passata decisa per allungare ulteriormente le ciglia e aprire lo sguardo.

Il plus dell’ultimo mascara lanciato da Burberry sta – come dicevo – nella forma dello scovolino e nella formulazione. Lo scovolino a spirale permette di catturare e separare ogni singola ciglia, mentre la formula allungante è facilmente modulabile per ottenere un effetto più o meno intenso.

Ora che avete realizzato un magnetico cat eye con Cat Lashes, potete passare allo styling! Pettinate tutti i capelli all’indietro e legateli in una coda medio alta. Indossate un outfit total black – tacchi compresi – ed eccovi pronte per il vostro Halloween party, o per una serata fuori, più seducenti che mai.

Vi piace il trucco cat eye? Lo indosserete per Halloween?

A presto

Valeria

Coco et La vie en rose Moda & Beauty