Galactic freckles: idea make up Halloween

Halloween si avvicina e anche se non avete intenzione di uscire vestite in maschera, perché non realizzare un bel make up a tema per l’occasione? Direttamente dal web, ecco una idea davvero originale: le galactic freckles.

Letteralmente lentiggini galattiche, le galactic freckles sono infatti proprio una pioggia di stelle luminose e scintillanti che vanno a ricoprire l’area del naso e degli zigomi (esattamente come delle vere e proprie lentiggini!).

Un make up solo apparentemente difficile da realizzare. Il primo passo consiste nell’andare a creare il vostro “cielo” , sfumando ombretti shimmer e dai colori che ricordino una galassia lontana: rosa, azzurro, viola. Successivamente potrete creare la vostra costellazione, utilizzando dei glitter o disegnando con una matita bianca ben appuntita delle piccole stelline. Nessuna regola precisa. L’importante è creare luci e sfumature.

E per le meno esperte, tanti sono ovviamente i tutorial disponibili online, a partire da quello della make up artist Adrienne, una delle prime ad aver proposto questo trucco davvero “da sogno”!

Pronte per questo viaggio interstellare?