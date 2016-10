Punti neri : la famosa maschera nera orientale

Avete già sentito parlare della famosa maschera nera anti punti neri ? Io nei giorni scorsi ho fatto qualche ricerca ed ho scoperto che in fatto di cosmesi è un trend molto potente e che il mondo beauty si divide in due, ma anche che di versioni ne esistono moltissime. A seguito vi indicherò i suoi pro e i suoi contro, ma prima focalizziamoci sui sistemi più’ classici ed efficaci che nascondono meno misteri e garantiscono dei risultati costanti.

CEROTTI: esistono da molto tempo e sembrano essere il metodo più’ veloce per togliere i punti neri in maniera molto veloce. Si trovano in farmacia e anche nei supermercati e sono veramente molto adatti anche a chi è alle prime armi nella gestione di una beauty routine correttiva dei difetti cutanei.

METODI QUOTIDIANI HOMEMADE : siccome tra le tendenze più’ forti per l’ idratazione ci sono anche gli oli da spalmare la sera e creme molto ricche, in molte pensano che sicuramente ungeranno e provocheranno punti neri e brufoli e che per lavare il viso occorrerà un detergente sgrassante, ma non è così : i punti neri non vengono generati da questo, ma piuttosto dalle normali impurità con cui veniamo a contatto o da cattivi fondotinta o ancora dalla mania di toccarci la facci di continuo , senza contare cause specifiche per ogni tipi diverso di pelle, l’alimentazione e le bevande etc. Se come me amate molto la super idratazione delle creme ricche e degli oli per il viso niente paura : lavate la faccia con acqua calda alternata ad acqua fredda, aiutandovi con una spugnetta morbida , successivamente prendete una bustina di te, immergetela nell’ acqua calda ed usatela come tonico e detergente per rimuovere le impurità più resistenti e infine passate il cotone imbevuto in acqua calda prima di mettere la crema, i sieri e gli oli idratanti. Vedrete che con questo metodo terrete a bada i punti neri e le impurità che saranno sempre meno fino a scomparire o a richiedere interventi con cerotti e maschere davvero sporadici e renderete la pelle molto ricettiva ai trattamenti. Lo scrub migliore poi è a base di zucchero, miele e olio, tra le soluzioni homemade, anche se in commercio ci sono soluzioni con un buon INCI, se il tempo scarseggia.

COME SI NOTA IL DISTACCO DEI PUNTI NERI E COSA FARE DOPO? Non vi metto le foto perchè sono un po’ così, ma per capire che i punti si sono staccati per esempio col cerotto, fate caso di notare dei piccolissimi elementi che minuscole “carote”, più’ piccole alla radice. Una volta che avete notato un effetto positivo, passate un buon tonico o abbondante acqua calda ove avrete immerso una busitina di camomilla e passate un ottimo idratante. Effettuate l’ operazione non prima di uscire perchè potrebbe arrossarvi. Dopo questa premessa passiamo al caso delle maschere nere anti punti neri.

PRO E CONTRO :

l- C’ è chi parla di un effetto immediato per togliere i punti neri , molte versioni hanno un costo molto basso e sembra che sia un sistema perfetto per chi ha meno tempo e meno dimestichezza con metodologie più’ continuative. Su youtube compaiono video che le promuovono , altri in cui si esprime delusione totale e nessun punto nero eliminato. La maggior parte dei prodotti acquistati hanno provenienza orientale, di conseguenza l’ inci è scritto in cinese o giapponese e qui capite che ben poche occidentali possono tradurre… Le maschere nerissime e compatte, nei video hanno una consistenza collosa una volta seccate e paiono facili come un cerotto da togliere, ma qui occorre farsi almeno 2 domande : il nero è dato dal carbone vegetale oppure da coloranti ? La collosità delle maschere e la facilità con cui vengono tolte, è data da un mix ad hoc per renderle facili da togliere oppure contengono proprio qualche pericolosa colla che le rende tanto elastiche ed uniformi ? E poi ancora : come mai sono così economiche ? Non saranno una vera e propria colla a basso costo ?

E per finire : come poter rimuovere i residui di una base così collosa sulla pelle ? L’ acqua calda basta per l’ argilla ma non certo per queste maschere a mio avviso e forse nemmeno un buon tonico è sufficiente.

SONO EFFICACI ? Ammettiamo che sedotte dal prezzo , dalla consistenza e dalle promesse di togliere i punti neri le si comprino e magari funzionino : vale la pena di mettere sulla faccia un prodotto tanto misterioso come ingredienti ? Oppure era meglio sperimentare la colla vinilica ?

IO LE PROVERO’ ? io vorrei provarle, ma sto aspettando di trovare una marca che mi consenta di leggere l’ inci almeno in inglese e che sia nera per il carbone vegetale, ma sono certa che da qualche parte la potrò trovare, ma prima occorrerà tanta ricerca. Quel che vi suggerisco è di riflettere bene prima di farvi trascinare dalla moda delle maschere nere, perchè come abbiamo visto nasconde molti inganni. Approfondite e compratele solo se potete leggere e capire l’ INCI, che vi ricordo è la lista degli ingredienti. Infatti nessuna crema o prodotto mente, tutti hanno obbligo di mettere gli ingredienti, ogni prodotto ha indicato tutto ciò che contiene, magari minuscolo ma c’è, però spesso abbiamo la pigrizia di non leggere nemmeno se si tratta di alimenti ! Per cui approfondite e poi provate qualcosa che offra delle premesse sicure

A presto !

Amanda