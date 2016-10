Idee make-up per la pelle media

Continua il mio sequel dedicato alle diverse carnagioni, oggi vi parlo delle pelli medie, le più privilegiate perché adatte a sperimentare con colori e contrasti. Date un’occhiata alle idee make-up che ho scelto per voi.

1. YSL Rouge Pur Couture The Mats n°216 Red Clash è il prodotto chiave di questo look. Un rosso intenso, pieno e saturo che grazie alla texture ad effetto “pelle stretch” garantisce comfort assoluto, ottima scorrevolezza e modulabilità. Completamente opaco, veste le labbra per oltre sei ore. E’ ideale per chi ha le labbra molto secche e non vuole rinunciare alle texture mat.

2. Il focus del secondo look è lo sguardo e ho scelto uno smokey-eyes marrone. Ho scelto questo colore perchè è poco sfruttato, ma è uno dei miei preferiti e trovo che sia perfetto anche per il giorno se sfumato e leggero. Per realizzarlo vi serve un marrone freddo, vi consiglio un ombretto in cialda di Neve Cosmetics “Espresso”, burroso e molto pigmentato, vi darà grandi soddisfazioni.

3. Urban Decay Naked Ultimate Basics è la palette di dodici colori opachi da mixare tra loro che offre infinite possibilità da quelli più naturali a quelle più audaci.

4. Chi ha la pelle media e gli occhi scuri deve assolutamente giocare con i colori a contrasto. Basta una matita colorata sulla rima inferiore come la Seafoam Green Slim Eye Pencil di NYX, un verde acqua che darà un tocco di originalità e luminosità a qualsiasi make-up da sera. Morbida, scorrevole e lunga tenuta.

Avete scelto il vostro look preferito?