Contouring e Strobing: 10 cose da sapere

Finalmente torno su Glamour per raccontare le impressioni su bellezza e cosmetica e lo faccio parlando del “Contouring” , il tipo di make up correttivo da diva che ha spopolato sui social, con il contributo di Kim Kardashian e delle sue sorelle soprattutto. In realtà però il primo esperimento per questo tipo di trucco lo avevo visto in tempi non sospetti, nel 2000, truccatore e modella, 2 ore di spennellate per “scolpire” un viso che era già bellissimo…

L’ effetto di un contouring ben fatto, rende il viso “glowing” come dicono gli anglosassoni, ovvero luminoso e scultoreo, ma la verità è che forse solo i make up artist come quello di Kim Kardashian ( se mi leggi Kim, sappi che eri però bella anche senza contouring ) e poche beauty blogger lo sanno realizzare davvero, infatti questo tipo di make up nasconde un sacco di insidie , anche se nello star system viene usato da molto tempo prima che fosse popolare sui social, per correggere tantissimi difetti che i vip possiedono, esattamente come tutti. Come tutte le tendenze nate con lo show biz, bisogna valutarne la fattibilità, le versioni possibili e i rischi. Oggi vi parlo anche delle ultime evoluzioni di questo tipo di trucco, specie la modalità “STROBING” , delle occasioni in cui è bene evitare o osare questi make up più complessi, di piccoli trucchetti per gestirli meglio, e di cosa serve conoscere prima di iniziare.

Partendo da questi presupposti, iniziamo con 10 cose da sapere:

- come detto sopra, dietro a visi apparentemente belli nello star system, abbiamo proprio il contouring capace di sfilare nasi, riempire “crateri” causati dall’ acne, ingrandire occhi piccoli e via dicendo. Ma il contouring è usato anche per il corpo, sull’ addome, sul décolleté, sulle gambe. Come sapete non amo photoshop, ma nemmeno questa forma di “photoshop live” mi entusiasma, poiché credo che sia molto meno nobile di una vita passata in palestra o del ritocco del chirurgo estetico.

- Per fare il contouring , occorrono non solo ottimi prodotti di trucco ma ancor prima luci perfette per non sbagliare le tonalità e ritrovarsi all’ aperto o sotto le luci del ristorante con la faccia a chiazze…

- Il contouring richiede prodotti di ottima qualità, e i grandi make up artists che lo realizzano sanno che uno dei rischi maggiori è o che si sciolga miseramente o che secchi incartapecorendo la pelle.

- siamo abituate alla classica maschera color biscotto e panna che traccia le linee del make up, ma esiste anche la versione clown, con almeno 2 o 3 colori in più’ per l’ incarnato che incredibilmente produce un effetto più’ naturale.

- il contouring piace molto ed è popolarissimo su Instagram, ma in realtà non ha mai veramente attecchito soprattutto in Italia tra le persone comuni, mentre è molto più utilizzato nei paesi anglosassoni anche da chi non è una diva.

-Tra le problematiche che nasconde c’è quella con il confronto con le luci forti , che possono far comparire del tutto le chiazze cromatiche bianche o marroni e questo capita spesso alle dive di Hollywood. Perché sono dive ma non divine !

-Specie se si è agli inizi nell’ uso della tecnica, è bene abbinarlo con una pettinatura con capelli sciolti che può camuffare meglio eventuali errori perchè per realizzarlo per pettinature raccolte deve essere del tutto perfetto.

-Il contouring viene spesso usato per mascherare tracce anche gravi di acne, brufoli e imperfezioni, ma se in fotografia sembra mascherare queste imperfezioni, dal vivo si notano le protuberanze esistenti.

- La tecnica di contouring più’ adatta alle principianti e in generale quella più’ elegante è declinata nello “STROBING”, ovvero il contouring che gioca oltre che con il creare rilievi, soprattutto con le luci chiare, i rossetti nude e gli ombretti perlati. Risulta molto più realistico, necessita di meno lavoro e non è mai volgare. Jennifer Lopez ha reso molto celebre questo tipo di trucco già a fine anni ’90. E’ amatissima dagli addetti ai lavori durante le sfilate, ricalca lo stile minimal come quello di Max Mara.

-Il contouring necessita di molto autocontrollo, specie se ci si trucca così prima di andare a cena, ad una festa o in vista di una lunga giornata bisogna stare attente a come si mangia, si beve e ci si tocca la faccia e si indossano i vestiti per evitare macchie o sbavature. In inverno un ottimo sistema per minimizzare se ci fossero rischi di macchiare i vestiti, è indossare maglioni a collo alto grigio o marrone melange, così si vedrà molto meno l’ eventuale e anti estetica differenza di colore tra collo e viso e si eviterà di macchiare maglie e abiti chiari.

Quando è meglio evitare il contouring?Anche se voleste truccarvi così per un particolare evento, occorre sapere alcune cose. Prima di tutto in estate, specie di giorno, è bene dimenticare il contouring per rischio sbavature e scioglimenti e anche in inverno è meglio relegarlo per la sera, facendo tuttavia le verifiche con le luci sotto cui ci si trucca per essere perfette. Il contouring potrebbe non essere nemmeno adatto ad un matrimonio, ma invece può rivelarsi perfetto per fare foto speciali, per un occasione formale in cui non è d’obbligo scambiarsi baci, abbracci.

Su Youtube molti video fanno credere che il contouring possa correggere qualsiasi imperfezione su ogni volto , mentre non è affatto così: infatti i visi più paffuti reggono bene gli strati e i colori correttivi, ma lo stesso non si può dire per i volti molto magri che possono col contouring apparire ancor più affilati, per non parlare delle occhiaie e delle ruchette attorno ad occhi e bocca. Come mi piace sempre ripetere poi, correttori e fondotinta, illuminanti se usati male e se di bassa qualità seccano la pelle e generano rughe precoci.

Per situazioni quali feste in discoteca , appuntamenti romantici e simili, è bene valutare che bere e mangiare a più riprese, comporta che il trucco sbavi o macchi le persone che interagiscono con noi. Inoltre , specie nel caso di un appuntamento romantico, bisogna domandarsi se vale davvero la pena di presentarsi quasi mascherate dietro strati di fondotinta, correttore, ombretto, ciglia finte, e poi nei giorni che seguono presentarsi del tutto diverse come spesso accade. Senza contare gli imbarazzanti rischi macchia per il contouring per il corpo.

Credo che presentarsi con un trucco eccessivo quale è spesso il contouring con tutte le sue modalità, equivalga ad usare reggiseni, mutande contenitive ed extensions. Tutto ciò può rendere troppo finta una persona che invece prima di tutto si deve concentrare sui modi per migliorare l’ estetica in modo permanente e naturale, quali ottime cure cosmetiche, fitness, corretto stile di vita. La caratteristica che mi piace del contouring estremo invece, è che permette di giocare con l’ immagine, così se un giorno ci piace interpretare l’ immagine di una persona del tutto diversa o vogliamo davvero sembrare così perfette da essere inacessibili perchè no? ma non deve essere certo uno strumento per sedurre !

Molto spesso invece le donne hanno l’idee distorte sui gusti maschili, esagerando nell’ “apparecchiarsi” oppure negli eccessi di sciatteria. I rossetti, i profumi, i pizzi, le aderenze piacciono sempre, mentre invece vengono detestati i fondotinta, le imbottiture, la lacca, i tacchi su cui è impossibile camminare e tutto ciò che fa somigliare ad una entraîneuse piuttosto che una donna normale.