Errori di make up che ci fanno sembrare più vecchie

Tutte noi donne vogliamo sempre apparire giovani e radiose. Ed il make up può essere sicuramente uno strumento utile in tal senso. Ma, allo stesso tempo, vi sono anche degli errori di make up, che al contrario ci possono far sembrare più vecchie. Ecco i più comuni e come evitarli!

ERRORE 1: Scegliere un fondotinta troppo scuro. Fra i più comuni errori di make up che rischiano di farci apparire più vecchie, vi è senza dubbio una scelta errata del fondotinta il quale dovrà essere uguale o leggermente più chiaro del nostro naturale colorito. Un fondotinta troppo scuro infatti può far apparire il viso più spento e incupire i lineamenti. Per lo stesso principio, non eccedete con l’uso della terra!

ERRORE 2: Usare ombretti shimmer. Avete una passione irresistibile per gli ombretti shimmer? Beh, ricordatevi che con il passare degli anni anche le palpebre possono presentare delle rughe e indossare dei toni metallizzati e sbrilluccicanti sugli occhi non farà altro che accentuare queste linee. Optate piuttosto per ombretti matte e limitate l’uso dei colori shimmer solamente all’angolo interno dell’occhio.

ERRORE 3: Indossare rossetti scuri. Con il passare degli anni anche le labbra tendono a perdere di definizione e ad apparire più sottili. Meglio dunque abbandonare rossetti troppo scuri (che rimpiccioliscono ancora di più le labbra) e scegliere colori naturali o ancora meglio dei gloss lucidi, per un effetto più soft e giovanile.

ERRORE 4: Trascurare le sopracciglia . Con l’avanzare dell’età anche le sopracciglia possono tendere a diradarsi o assottigliarsi e sopracciglia non definite danno subito l’idea di un viso invecchiato. Non dimenticate quindi mai di definirle e riempirle in maniera accurata con una matita apposita o un ombretto opaco.

ERRORE 5: Applicare la matita solo sotto l’occhio. Applicare la matita solo sotto l’occhio è un grave errore in quanto rende gli occhi più piccoli ed evidenzia anche borse, occhiaie e rughe presenti nella zona. Armatevi dunque di pazienza e applicatela anche sul bordo superiore dell’occhio!