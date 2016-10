Chi è una beauty addicted conosce bene le proprietà del siero. L’utilizzo del siero non è però così intuitivo e spesso per questa ragione non lo si inserisce nella routine quotidiana pur essendo fondamentale.

Se la crema infatti si prende cura di aspetti legati all’idratazione ed anti invecchiamento della pelle, il siero contiene dei principi attivi in grado di specializzare il trattamento iniziato appunto mediante l’utilizzo della crema, occupandosi di problematiche più specifiche come colorito, macchie o luminosità della pelle.

Contiene principi attivi in concentrazione molto elevata e per questa ragione va scelto sulla base delle proprie esigenze. Inoltre, a differenza della crema, per un’applicazione corretta non è necessario un massaggio, ma vanno applicate poche gocce su viso asciutto partendo dal centro e spostandosi via via verso l’esterno.

In commercio se ne trovano facilmente di diverse marche e prezzi. Da quello di Olaz a sieri con prezzi più elevati come Collistar o Diego dalla Palma. Con SkinInc è possibile inoltre creare un siero su misura, in base alle esigenze della propria pelle.

Spesso la nostra routine di bellezza prevede solo pochi passaggi per mancanza di tempo. Fortunatamente la tecnologia ci aiuta anche in questo senso. Sapete che esiste un siero per il nostro bucato capace di idratare la nostra pelle? Curatex ha pensato alle donne che vogliono prendersi cura della propria pelle, ma hanno a disposizione poco tempo per farlo. E come farlo se non attraverso il bucato?

Anche in questo caso il siero per tessuti è un concentrato di Vitamina E, da utilizzare nell’ultimo risciacquo. Arricchendo i nostri capi di vitamina E durante il lavaggio e depositandosi sui tessuti è possibile averne giovamento. L’azione combinata di vicinanza e sfregamento sulla pelle dei capi lavati con Curatex si trasforma in un massaggio benefico. La Vitamina E infatti combatte l’invecchiamento cutaneo e ha un’azione antiossidante.

Quindi non abbiamo più scuse, le possibilità per idratare la nostra pelle sono tantissime e da oggi possiamo farlo anche attraverso il bucato. Non è grandioso? Sono super curiosa di conoscere la vostra beauty routine, siero sì o siero no?

Eleonora Milano