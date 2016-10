Idee make-up per pelle chiara

Oggi, dedico il mio post a tutte le fanciulle che hanno la pelle chiara, proponendo delle face charts con cui mostrarvi look diversi – da replicare o da personalizzare – da realizzare con alcuni prodotti base di assoluta tendenza.

1. Il primo look è adatto a ogni tipo di occasione. YSL Rouge Volupté Shine Oil-In-Stick n°41 Corail à Porter è quello che vi serve per ricreare questo make-up: un rosa che sta bene a tutte.

2. Il secondo è un make-up da pin-up. Labbra e occhi sono assoluti protagonisti. Lancôme Grandiôse Liner stravolge le regole dei soliti eye-liner, l’applicatore si inclina per consentire alla mano di tracciare una linea perfetta in modo intuitivo. Avere uno sguardo intenso e seducente non è mai stato così facile.

3. La terza proposta è più colorata, ma è adatta anche per un make-up da giorno, oltre che per una serata speciale. Per ripetere questo look non si verve altro che Golden Horizons Palette di NYX.

4. L’ultimo look si focalizza sul contouring e non posso fare altro che consigliarvi la novità di NARS Multiple Duo, uno stick con due estremità: la prima è una terra, la seconda è un illuminante in crema in tre varianti di colore.

Ditemi cosa ne pensate, sono curiosa di sapere qual è il vostro preferito…