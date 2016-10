Trucco naturale: la tendenza Autunno Inverno è nude

L’era della rivincita delle amanti del trucco naturale è finalmente arrivata! Questo Autunno/Inverno infatti, il make up nude sarà una delle tendenze più forti della stagione. Ragazze acqua e sapone, a voi la scena!

Un trucco naturale che si rispetti deve essere leggero ma allo stesso tempo ben realizzato: come a dire, il trucco c’è ma non si vede!

Fondamentale è l’incarnato: la pelle dovrà essere perfetta, luminosa e fresca. Come in un’estate perenne! Ovviamente attenzione a non esagerare con fondotinta, terra e fard… Parola d’ordine: impalpabibile. Attenzione anche alla scelta dei colori: il fondotinta dovrà essere dello stesso colore della carnagione, la terra biscottata e non brillantinosa, il fard rosa o pesca.

Per le labbra solo toni nude e leggeri, volendo un tocco di gloss.

Per gli occhi niente ombretto (o una tonalità chiarissima, quasi invisibile, ad esempio grigio o beige), magari solo una passata di mascara per catturare l’attenzione sullo sguardo. Per farli apparire più grandi e luminosi provate inoltre ad usare un eyeliner o un ombretto bianco sulla parte più interna.

Infine, sopracciglia in ordine, ma non colorate.

Ed ecco per voi una selezione di look naturali a cui ispirarsi!