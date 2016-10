Trucco naturale e outfit navy

Con l’autunno alle porte ricomincia la mia passione per giacche e sneakers, il sole ormai non scalda più e nonostante il mio colorito stia tornando pallido preferisco per ora puntare su un make-up che ho tanto amato questa estate: un trucco molto naturale e veloce da ricreare. Ho preferito utilizzare un fondotinta molto leggero e di veloce applicazione, ma prima lo step fondamentale è preparare la pelle con una maschera illuminante, io sto utilizzando questa di Caudalie ed è davvero ottima. Il fondotinta perfetto per il mio trucco naturale è una super novità firmata Estèe Lauder e si chiama Double Wear Nude, è un cushion stick che illumina tantissimo l’incarnato e lo uniforma rendendo la pelle vellutata e levigata. Il colore che sto utilizzando è il 3N1 Ivory Beige e si adatta perfettamente al mio incarnato. Non ho utilizzato la terra ma solo un velo di blush sulle guance, il colore Pink Kiss della collezione Pure Color Envy Blush di Estèe Lauder è bellissimo, un rosa delicato ma deciso che si adatta perfettamente ad ogni tipo di carnagione, per far risaltare meglio gli zigomi e renderli più alti ho applicato un pizzico di illuminante, in particolare il Design Flower Enriched Highlighter della linea Neo Noir di Kiko, della stessa linea mi sono innamorata dell’ombretto in stick Sparkling Trail Eyeshadow, super veloce e facile da applicare, lo stendo su tutta la palpebra e lo sfumo con il dito, il colore 01 Modern Ice Rose è un nude che illumina la palpebra e rende lo sguardo più acceso. Ultimi dettagli che non devono mancare sono il mascara, ovviamente super nero come il Sumptuous Knockout di Estèe Lauder che incurva ed allunga le ciglia regalando uno sguardo super sexy ed il rossetto, un malva con aggiunte di rosa e prugna, che sarà il must-have dell’autunno inverno, quindi vi consiglio di non farvi scappare l’Enigma Lipstick della collezione Neo Noir di Kiko nel colore 03 Graphic Mauve, è una bomba! Volevo un make-up semplice da abbinare al mio outfit decisamente più eccentrico, pezzi forti ovviamente la tee de La Casa Dei Fiori, disegnata dalla mia amica Daniela Balzano (ve ne parlo qui!) e lo zainetto super comodo e capiente ma davvero molto fashion firmato Bluecreazioni Handmade Lab (qui trovate l’outfit completo!).

