Scegliere il trucco in base al proprio look

Oggi in esclusiva per Glamour Italia la designer di Hollywood Nikki Lund – intervistata da Kimberly Jesika – ci svela i suoi consigli di stile per sfoggiare un look da urlo in ogni momento della giornata!

Tuttavia sappiamo che per un look da urlo l’outfit non basta: occorre scegliere il trucco adatto all’occasione e al momento del giorno.

Outfit per la sera:

Per una serata di svago, la designer delle star Nikki Lund consiglia un little black dress in delicato pizzo. Come questo abito sexy con ampie maniche e una parte inferiore studiata per snellire la silhouette. È pensato per essere indossato con una sottoveste modellante per definire la figura. È uno dei miei preferiti della sua Collezione Primavera/Estate 2017 e si chiama Oak Dress, ovvero Abito Quercia. Ha una profonda scollatura a V nella parte posteriore che lo rende ancora più sexy. Perfetto per una cena romantica o una serata con le amiche.

Ora occorre scegliere il trucco da abbinare a questo abito sexy! A me piace mettere gli occhi in primo piano con un make-up smokey cat-eye, lasciando le labbra al naturale con un gloss nude. Palette Ombretti by Mac Cosmetics; Fondotinta by Shiseido; Mascara Inimitable by Chanel.

Outfit per il giorno/lavoro:

Questo completo confortevole è perfetto per il lavoro! È un altro capo della collezione Primavera/Estate 2017 di Nikki Lund (Pawnee Top e Pebble Pencil Skirt). Entrambi i pezzi sono realizzati in confortevole modal rifinito con uno chiffon a pois! La pencil skirt è l’ideale per definire la silhouette e abbracciare le curve di una donna. Il top è divertente, studiato per sottolineare ulteriormente il punto vita. I due pezzi del completo sono intercambiabili e possono essere indossati anche separatamente.

Scegliere il trucco appropriato per l’ufficio richiede attenzione: la parola d’ordine è sobrietà, o se preferite less is more! Quindi no a combinazioni di colore troppo vistose. Sì ad un rossetto acceso se il trucco occhi è molto leggero. L’ideale è utilizzare toni neutri e naturali per un effetto raffinato e composto. Palette Ombretti by Mac Cosmetics; Fondotinta by Shiseido; Rossetto by Dior.

Outfit per il tempo libero:

La tuta Alta è probabilmente il mio capo preferito della collezione Primavera/Estate 2017. Divertente e pratica, una tuta intera stampata è la scelta ideale per un outfit glam da giorno. Quando si ha davanti una giornata impegnativa e si ha bisogno di vestirsi senza troppe complicazioni, si tende a preferire la comodità allo stile. Il bello è che una tuta intera coniuga entrambe le cose, offrendo un’ottima alternativa all’abbigliamento sportivo. Purché sia super trendy, scegli una tuta intera in denim o chambray.

Per il tempo libero scegliere il trucco è un vero divertimento: possiamo provare nuovi trend, per esempio sfoggiando labbra viniliche, oppure giocare con tonalità pastello per un look da lolita. Il mio consiglio è non rinunciare mai ad un velo di trucco: bastano una base leggera, un gloss e una passata di mascara per farci apparire più curate e in ordine. Palette Ombretti by Mac Cosmetics; Fondotinta by Shiseido; Lipgloss by Dior.

Che ne pensate di queste proposte outfit & make-up? Anche per voi scegliere il trucco è uno step fondamentale nella creazione del look?

A proposito, non dimenticate che mancano due giorni al primo Glamour Beauty Show! Io ci sarò nella giornata di Sabato e non vedo l’ora di conoscervi!

Valeria

Coco et La vie en rose Moda e Beauty