Il make up per le super pallide nei toni del pesca

Pelle di luna e colori nordici? Partiamo con il truccare al meglio il volto: l’incarnato perfetto è uno dei punti di forza del make up per le super pallide. Alla base della routine di bellezza per le donne con le pelli così chiare ci sono le creme viso con il fattore di protezione solare, da utilizzare tutti i giorni anche d’inverno. Un’accortezza doverosa verso un’epidermide così sensibile quanto luminosa, la stessa che è diventata una delle caratteristiche più riconoscibili di alcune star di Hollywood come Dita Von Teese, Emma Stone, e Amanda Seyfried.

Protezione del viso prima di tutto

Se non siete amanti della tintarella, sapete già di cosa stiamo parlando. Per tutte le altre, che hanno però a cuore la loro pelle e l’innata luminosità che madre natura ha conferito, una crema con fattore di protezione solare 30 è il prodotto giusto da usare tutto l’anno prima del trucco. In questo modo l’incarnato è protetto dalla comparsa precoce di piccole rughe di espressione o da possibili discromie. Un fondotinta fluido, leggero, della stessa tonalità della pelle è la base ideale per realizzare il make up quotidiano. Il correttore, da applicare sempre dopo aver steso il fondotinta, si sceglie nei toni dell’avorio per le pelli molto pallide, nelle tonalità della vaniglia per quelle più rosate.

Rosa sugli occhi

Per ottenere la massima lucentezza del make up per le super pallide, il trucco non deve essere mai eccessivo. Nella scelta degli ombretti è bene prediligere le tonalità chiare, possibilmente quelle del rosa. Altri colori che ben si sposano con un incarnato così diafano sono quelle del dorato, del beige e del pesca. Per delineare gli occhi il colore giusto è il marrone e questo vale sia per la matita (o l’eyeliner) che per il mascara. La sera invece è impossibile rinunciare al nero (ma senza eccedere) per conferire una maggiore profondità allo sguardo.

Labbra color pesca

Il make up per super pallide si contraddistingue per l’omogeneità e l’armonia dei colori tenui che enfatizzano i lineamenti delicati del viso. Questo vale anche per i rossetti: uno rosso o uno mattone sarebbe eccessivo, soprattutto per il trucco da giorno. Meglio quindi optare per i colori della gamma del pesca e del rosa. Stesse nuance anche sulle guance, per un tocco di colore delicato e armonioso.