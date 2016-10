Come fare la pulizia del viso in casa: i nostri consigli

In casa come in spa si può, ma con i prodotti giusti! Sai che puoi tranquillamente fare la pulizia del viso in casa per eliminare punti neri e varie scorie della pelle?

Per una pulizia del viso in casa occorre eseguire qualche step:

Prima di tutto è necessario pulire accuratamente il viso ed eliminare ogni traccia di trucco. Per questa fase consiglio l’utilizzo del Clarisonic Mia 2, ottimo per eliminare ogni impurità.

Dilatare i pori : per farlo basta semplicemente far bollire dell’acqua in un pentolino e lasciare in infusione per qualche minuto due cucchiaini di bicarbonato. Attendete 5 minuti e successivamente poggiate il viso sopra il pentolino coprendovi con un asciugamano per non disperdere il vapore.

Il terzo passo è uno scrub viso per eliminare le cellule morte, rinnovarlo e renderlo più luminoso. Io consiglio lo scrub viso Skinfood Black Sugar Mask.

Per le zone più critiche, come mento e naso, utilizzate dei prodotti specifici per rimuovere punti neri e impurità, come le strisce Tony Moly Nose Pack oppure l’ Egg pore Silky smooth balm sempre di Tony Moly.

Successivamente, idratare. Scegliere la maschera tra quelle in commercio o, in alternativa, potete realizzare una maschera homemade con alcuni ingredienti che avete in casa come yogurt e miele, yogurt e camomilla per la pelle infiammata, o con limone per le pelli grasse. Da tenere in posa almeno 20 minuti.

Penultimo step: chiudere i pori! Utilizzate un tonico astringente e rinfrescante. Io consiglio la sempreverde Acqua alle rose della Roberts.

Per concludere stendete un velo della crema idratante che preferite sul viso. Per una maggiore efficacia, fate la pulizia del viso in casa la sera, prima di andare a dormire. L’indomani avrete una pelle perfetta!