Autunno: skin beauty routine

E’ arrivato l’autunno e con lui oltre a fare il cambio armadi, è tempo di cambiare le nostre abitudini davanti allo specchio. Con l’arrivo delle temperature più rigide la nostra pelle ha nuove esigenze. Quali sono i must-have per una skin beauty routine perfetta?

Crema viso. La crema viso non può essere “all season” ma va cambiata per la stagione autunnale perchè la nostra pelle richiede maggior idratazione e quindi dovete scegliere una crema più ricca. Se come me non sopportate le texture delle creme più ricche, vi consiglio dunque di abbinare la vostra crema leggera a delle maschere . Io utilizzo la crema di Clarins Gelée Eclat du Jour idratante e al tempo stesso si asciuga in brevissimo tempo. Da utilizzare insieme alla nuova Masque Multi- Régénérant.

Siero. Il siero è una componente della beauty-skin routine importantissimo in autunno, il The Boosters Vitamina C di Diego Dalla Palma, è un siero intensivo alla vitamina C dalle proprietà preziose, ha la capacità di rendere la pelle più luminosa e radiosa, oltre che a contrastare i segni del tempo, stimolando la produzione di collagene. Alternatelo per la notte al Midnight Recovery Concentrate di Kiehl’s per risvegliarvi con una pelle super.

Detersione e pulizia del viso. La detersione e la pulizia del viso alla sera deve essere maggiormente curata e chi meglio del Clarisonic associato ad un ottimo detergente, il Gel Nettoyant Eclat du Jour di Clarins. Per la fase strucco mi sto trovando molto bene con lo struccante Bi-Fasico di Sephora, appoggio il dischetto imbevuto di prodotto e dopo qualche minuto il mascara è completamente sciolto.

Contorno occhi. Lo so che avere troppi prodotti alle volte si finisce per dimenticarne l’utilizzo ma se c’è una cosa da non dimenticare durante la nostra skin-beauty routine è che anche il contorno occhi ha bisogno di essere idratato. Io utilizzo e vi stra consiglio il contorno occhi di Clinique Pep-Start Eye-Cream, avete presente una botta di vitalità allo sguardo? Ecco questo contorno occhi è proprio questo, un contorno occhi defaticante, una carica d’idratazione e luminosità istantanea per un aspetto vitale e una sensazione di freschezza al top.