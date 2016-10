How-to: trucco per pelli olivastre

Come ben saprete, tutti i colori dei prodotti che mettiamo sul viso devono essere in armocromia, in questo modo sarà possibile creare un’effetto ben bilanciato sul viso. Ma se la pelle di base ha già un colorito ambrato? Vediamo come possiamo valorizzarla al meglio.

Per prima cosa è bene dire che questa sua colorazione è un tono intermedio e tende di solito ad abbronzarsi più facilmente, la tipica pelle ”mediterranea” insomma, quindi il sottotono del fondotinta o crema colorata da scegliere sarà sicuramente caldo.

Per quanto riguarda gli ombretti, stesso discorso della base; vale a dire di usare tonalità calde come i colori sul marrone bronzo oppure oro. Se hanno un finish metallizzato ancora meglio poiché tendono ad illuminare lo sguardo. Altrimenti si può optare per nuances perlate o dalla texture cremosa. Perché no, volendo si possono abbinare determinati ombretti al colore dell’iride. Per esempio, sono ottime le tonalità del blu su occhi scuri per rendere lo sguardo più intenso. Se invece li avete verdi o azzurri, sono perfetti i colori sul porpora o marrone per esaltarli.

La matita nera è consigliata morbida se andate poi a sfumare sulla palpebra mobile per creare un classicissimo smokey eyes. Altrimenti potete creare uno sguardo cat-eyes molto sensuale con un semplice eyeliner nero.

Passando alle labbra, per renderle più esaltate sul colore ambrato della pelle, va benissimo un gloss rosato che tra l’altro ha anche un’effetto rimpolpante. Oppure potete optare per un rossetto corallo che si sposa bene con l’abbronzatura del viso.

Anche i capelli contribuiscono ad accentuare il colore dell’incarnato. Per questo, sono consigliate tutte le sfumature del castano, ma se si ama particolarmente il biondo è bene perlomeno scegliere nuances calde quindi sul miele ma non fredde come il color platino oppure il classico cenere.