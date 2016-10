How-to: trucco per Halloween

Il mese di ottobre non è soltanto il mese del pieno autunno ma è quello che racchiude una super giornata di festa americana ossia: Halloween. Se volete partecipare ad una festa in tal occasione, ma volete truccarvi non come uno zombie, anche perché ammettetelo lì c’è il tipo che vi piace (e non volete di certo mettergli paura!).

Siete dunque capitate nel giusto post in cui parleremo di 5 trucchi per Halloween, semplici da realizzare e giusto un po’ tenebrosi….senza esagerare!!

Primo fra tutti per quanto riguarda gli occhi, è il makeup ”coltello negli occhi” ma glitterato! Ossia un eyeliner in cui la riga sarà più squadrata possibile, con la codina a mò di manico ed il resto simil lama di un coltello. Volendo si può ottenere un’effetto più realistico colorando quest’ultima d’argento e aggiungendo con della gelatina apposita, del simil sangue così da enfatizzare il tutto. L’effetto non sarà affatto mostruoso, ma chic e molto partcolare.

Altro trucco che si può fare riguarda le labbra. Il più terrificante potrebbe essere quello di creare su quest’ultime delle sottili righe incrociate con un eyeliner e aggiungere del color sangue per dare l’idea di labbra ”cucite” ideale per chi…non sà tenere la bocca chiusa!

Decisamente più soft sempre per ciò che riguarda le labbra, è quello di colorarle di un unico colore come nero o viola e crearci sopra tipici disegni di halloween come una zucca o un ragno con tanto di tela.

Ecco un altro trucco molto più ”dolce” (ideale per chi ama fare gli occhi da cerbiatto) sto parlando di realizzare sul viso il musetto di un vero e proprio cerbiatto, come? vi basterà fare delle macchioline marroncine , delineare il perimetro degli occhi con un eyeliner liquido nero, aggiungere del bianco e un po di nero sulla punta del naso e colorare il labbro inferiore sempre di nero…nulla di più easy!

Questo invece è un trucco molto più allegro, per far diventare il proprio viso in stile pop art, insomma come quello dei fumetti! Per farlo vi basterà enfatizzare con righe di kajal o eyeliner nero, sia le rughette d’espressione che le zone d’ombra, oltre al contorno delle labbra e degli occhi. Quest’ultimi saranno truccati con ombretti elettrici così come le labbra. Un tocco di maestria sarà quello di creare tanti puntini di un color pastello tecnica clue di quest’arte.