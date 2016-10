Make-up: tutti gli errori da non fare

Anni fa il trucco veniva spesso considerato tossico in quanto contenente piombo, arsenico e rame. Oggi invece le cose sono cambiate e all’interno dei trucchi si inseriscono addirittura olio d’argan e collagene. Sicuramente però il trucco non può fare miracoli, ma se utilizzato nel modo sbagliato può farci risultare sicuramente più grandi di molti anni.

Ecco allora qualche consiglio per evitare l’ageing effect.

No al rossetto troppo scuro: molte donne scelgono spesso nuance scure con alla base pigmenti blu o viola; una scelta molto chic ma piuttosto azzardata perchè questi colori fanno apparire le labbra sottili dando al viso un aspetto severo, soprattutto se si ha la carnagione molto chiara. Meglio puntare su tonalità più soft e brillanti che, invece, hanno un effetto plump e danno un aspetto più armonico al nostro viso.

No alle sopracciglia troppo definite: come per le labbra, avere sopracciglia troppe scure e definite trasforma lo sguardo e lo rende troppo serio. La regola generale è che i prodotti per definire l’arcata superiore siano al massimo di un tono più scuri del proprio colore naturale e che il tratto ricalchi quello già esistente. Ricordate, le sopracciglia devono essere la cornice, non le protagoniste del quadro!

No ai glitter eccessivi: gli ombretti glitterati sono davvero bellissimi, ma hanno una spiacevole controindicazione, tendono a mettere in risalto le “zampe di gallina” e rendono meno definiti i contorni dello sguardo. Optate quindi per dei prodotti mat e, se proprio non riuscite a fare a meno dell’effetto bling bling, usatelo con cautela mettendo i glitter solo al centro della palpebra mobile o sull’angolo interno dell’occhio.

No al blush extra shimmer: dovete sapere che gli illuminanti se non utilizzati nel modo giusto possono mettere in risalto i difetti come rughe, macchie e imperfezioni, idem i gloss e i rossetti perlati. Se cercate un’allure glowing meglio quindi puntare su un aspetto più naturale e anti-age che si ottiene con una buona crema prima del trucco ed una buona base che non secchi la pelle ed una vaporizzazione di acqua termale sul viso in modo da fissare il make up e rendere fresco l’incarnato.

No al trucco disordinato: ed infine una cosa molto importante da tenere in considerazione: molte donne non rinfrescano il trucco dopo una giornata di lavoro, per cui, quando escono, rischiano di avere mascara, ombretto e matita depositati nelle rughe del contorno occhi. Il tutto renderà quindi il viso poco in ordine e con l’effetto “truccata da 24 ore“. Portate quindi sempre con voi delle salviettine struccanti e prima di uscire, mettete tutto in ordine rinfrescando il trucco (o, in alternativa, truccatevi nuovamente ☺).

Spero che i miei consigli vi siano stati utili.

Trovate altri beauty tips sul mio blog www.monellechiti.com