What’s in my bag: NYFW beauty edition

Spesso usciamo di casa la mattina e non rientriamo fino a tardi. Gli appuntamenti che si susseguono nella giornata sono tanti e molte volte non si ha il tempo di cambiarsi o di rifarsi il trucco.

Di conseguenza abbiamo bisogno di qualche prodotto chiave che possa essere messo in borsetta e accompagnarci durante tutta la giornata, impegno dopo impegno. Ed è proprio quello che è successo durante la New York fashion week: C’erano sempre in borsetta i prodotti must-have capaci di far apparire il trucco come appena realizzato!

L’ingrediente fondamentale per un cocktail vincente è la borsa, la mia era di Palomita te Ama, chic e spaziosa, così da contenere tutto il necessario. I prodotti sempre presenti erano un illuminate in polvere di Dior, perfetto per rendere lo sguardo luminoso e penetrante, adatto sia di giorno sia di sera con un trucco più importante grazie al nuovo mascara Hipnose di Lancome che mi ha già rapito il cuore. Con una sola passata rende le ciglia corpose, ma ben separate.

Ma il tocco glam a cui non si può mai rinunciare è il gloss. Una nuance nude è perfetta per ogni occasione e ci permette in pochi secondi di illuminare il viso e di farlo apparire fresco.

Una borsa spaziosa, come questa Palomita, ci permette anche di portare con noi dell’acqua. L’elemento fondamentale. È importantissimo rimanere idrata duranti la giornata, soprattutto se si tratta di giorni caldi. L’accessorio beauty più bello, e utile, è proprio una bottiglia d’acqua o un termos.

E i vostri prodotti must-have da borsetta quali sono?