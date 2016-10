La donna mediterranea incanta per l’intensità dei suoi colori e, soprattutto, del suo sguardo. Rispetto a quelli chiari, i tratti caratterizzati da capelli scuri, occhi castani o neri e pelle medio-scura hanno il vantaggio di essere naturalmente definiti e di comunicare profondità.

Attenzione, però: con il giusto make up si può ‘disegnare’ ancor più l’espressione, regalando al look un tocco di sofisticato e intenso fascino.

Il consiglio per la donna mediterranea? Puntare sul pezzo forte: lo sguardo. Non ve ne pentirete.

Iniziamo l’operazione make up partendo dalle sopracciglia, che dovranno essere ben definite e curate e, all’occorrenza, leggermente sfoltite in modo da mettere in risalto gli occhi e il colore dell’ombretto.

Base trucco

La scelta del fondotinta è, come sempre, molto importante. L’ideale è optare per una tonalità simile a quella della propria carnagione, evitando quelle troppo chiare o, peggio, più scure, che creerebbero soltanto un effetto maschera e un odioso contrasto con la pelle di collo e décolleté. Per completare l’effetto, usate un blush color pesca, che dà luce e vivacità al viso.

Potere allo sguardo

Passiamo agli occhi. Matita e mascara neri non devono mai mancare nella trousse di una bellezza mediterranea. Non abbiate paura a esagerare un po’ con il mascara. Per ciglia super definite va benissimo anche un extra black, indispensabile per definire l’occhio e valorizzare l’intensità dello sguardo. Il nuovo mascara Burberry Cat Lashes è la soluzione ideale per allungare le ciglia creando un intrigante e sensuale effetto ventaglio. Il suo punto di forza? Lo scovolino a clessidra, perfetto per catturare, allungare e separare le ciglia una ad una. La punta conica consente inoltre di allungare le ciglia degli angoli esterni per enfatizzare ancora di più l’effetto occhi di gatto.

Se amate gli ombretti e vi piace sperimentare diverse tonalità, le sfumature del cioccolato, caramello, nocciola, marrone e bronzo sono quelle che fanno per voi, perché addolciscono i lineamenti. Il punto luce è d’obbligo, da realizzarsi con le tonalità del bronzo, dell’oro o del bianco perlato al centro della palpebra mobile e sulla parte più interna dell’occhio.

Per un effetto più intrigante e per un look da sera, le more dagli occhi scuri possono provare lo smokey eye total black, che rende lo sguardo davvero magnetico. Attenzione, però, a non esagerare: l’espressione non deve risultare cupa, bensì profonda.

Rossetto? Basta un gloss

A questo punto, con due occhi così, potete permettervi di passare sulle labbra solo un velo di gloss, illuminante ma naturale al tempo stesso. Se invece amate il colore, il rosso è un evergreen, ma ricordate: va sempre abbinato a ciglia ben definite, altrimenti lo sguardo rischia di risultare spento.