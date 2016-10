Una buona base trucco è il punto di partenza irrinunciabile per chi ha la pelle olivastra, tipica delle zone mediterranee e caratterizzata da un colorito medio-scuro.

Se d’estate questa carnagione presenta il vantaggio di abbronzarsi in fretta, d’inverno tende a spegnersi e a dare al viso un aspetto stanco e ‘vissuto’. Per questo, la parola d’ordine è: illuminare. I colori caldi sono, in genere, i più consigliati.

Base trucco

Il fondotinta deve essere di una tonalità simile a quella della carnagione, quindi leggermente ambrato. Evitate di scurire la pelle o, al contrario, di scegliere sfumature troppo chiare. L’obiettivo deve essere quello di rendere la pelle del viso quanto più uniforme e omogenea possibile, andando a correggere le piccole imperfezioni.

La base deve essere con sottotono caldo. La tonalità del beige, invece, non è adatta per questo tipo di carnagione perché spegne il colorito. Pensato proprio per illuminare l’incarnato, il fluido ultraleggero Fresh Glow Luminous Fluid Base di Burberry è, in questo caso, il primer ideale per donare un effetto radioso al viso. La sua peculiarità? Scorre con facilità sulla pelle e la idrata immediatamente, grazie a un elevato contenuto d’acqua. In più, la miscela di microperle altamente riflettenti minimizza le piccole imperfezioni, donando una luminosità fresca, senza effetto lucido. La tonalità Golden Radiance n° 02, in particolare, è stata formulata proprio per esaltare gli incarnati scuri.

Per completare il tutto, scegliete una polvere illuminante e un blush leggermente dorato o nei toni caldi del rosso e marrone.

Make up per uno sguardo definito

Gli occhi di chi ha questo tipo di carnagione sono spesso castani o scuri. Per valorizzarli al meglio, bandite dalla vostra tavolozza le tonalità fredde come il blu, il lilla, il rosa acceso o il viola e optate per i colori caldi, ramati, bronzei o dorati. Anche gli ombretti metallizzati e glitterati sono perfetti, perché accendono lo sguardo e si sposano con la carnagione medio-scura.

Per arricchire lo sguardo e renderlo più penetrante, è possibile accompagnare l’ombretto con una matita per occhi intensa o un eyeliner più sottile ma sempre ben definito, magari allungato sul lato esterno dell’occhio.

Il mascara? Rigorosamente nero, abbinato a sopracciglia definite e a uno smokey eye.

Labbra, meglio i toni aranciati

Il rossetto deve essere in linea con il vostro make up e quindi con i toni caldi che avete scelto per gli occhi e per il blush. Quelli dal sottotono aranciato, quindi l’arancione e, ancor meglio, il corallo acceso, sono un’ottima scelta. Se volete dare un tocco un po’ più dark, optate per tonalità come il rosso ciliegia.

Se invece preferite un effetto molto illuminante e di grande contrasto, un rosa andrà benissimo, ancor più se in forma di gloss acceso. Da evitare i colori troppo chiari, che creano un contrasto dall’effetto slavato.