La carnagione chiara ha un fascino nobile, ed è come una tela bianca su cui ogni colore risalta in maniera accesa. Questo tipo di incarnato va valorizzato al meglio. Quale migliore base, ad esempio, per realizzare l’effetto bonne mine, cioè un viso liscio e setoso in cui il trucco c’è ma non si vede?

Una precisazione: carnagione chiara non è necessariamente sinonimo di capelli biondi e occhi azzurri. I consigli che trovate qui perciò si adattano, con piccole sfumature, anche a chi ha occhi e capelli castani o scuri.

Base trucco

La regola numero uno è quella di scegliere toni tenui e naturali, sia nel fondotinta che negli ombretti, evitando di rincorrere a tutti i costi l’effetto abbronzatura che, oltre a essere artificiale, rischia di far risaltare i segni del viso e le rughe di espressione.

Il fondotinta deve essere chiaro, della stessa tonalità della pelle. Se invece volete uno stile ‘bambola di porcellana’, allora si può osare di più e scegliere un tono più chiaro del proprio incarnato.

Certamente la scelta varia a seconda del tipo di pelle: una base color pesca è ideale per la carnagione mediamente chiara, mentre una bianco-rosa è consigliata a chi ha tratti ancor più nordici. I toni naturali hanno il potere di risvegliare la lucentezza della pelle e rendere il viso omogeneo.

Stesso discorso per il blush: l’ideale è una tonalità rosata dai riflessi iridati, applicato sugli zigomi e sfumato verso le tempie. Questa operazione va eseguita con molta attenzione: il blush va sfumato alla perfezione per evitare l’effetto Heidi sugli zigomi.

I colori giusti per aprire lo sguardo

Non sottovalutate il potere del vostro sguardo. Le donne dalla carnagione chiara hanno spesso gli occhi verdi o azzurri, da valorizzare con ombretti color caramello, pesca, oro, rosa tenue e tutte le tonalità del pastello.

Le tonalità grigio perla e argento sono adatte agli occhi castani, meglio se accompagnate da una riga di eyeliner marrone o nera. Il marrone dorato, invece, per chi ha i capelli biondo cenere. Da evitare, invece, gli ombretti troppo scuri, che incupiscono lo sguardo e creano uno stacco eccessivo rispetto al resto del viso.

Il mascara è importantissimo, perché ha il potere di aprire lo sguardo e di ingrandire gli occhi, definendo le ciglia che, in caso di capelli biondi o rossi, sono sempre molto chiare.

Se avete gli occhi verdi o azzurri e avete sempre usato un mascara nero, è arrivato il momento di provare quello marrone, che crea un effetto più armonico e meno marcato. Se invece avete gli occhi castani, il classico nero è un passepartout.

Un tocco di colore

Se infine volete sdrammatizzare il trucco naturale con un tocco di vivacità e colore, ecco che il rossetto è ciò che fa per voi. Un colore rosso acceso è ideale per risaltare il carattere delle donne dai capelli rossi e dai tratti ‘irlandesi’, oppure per accompagnare un look biondo platino.