Trucco sposa fai da te in 7 step

Tutto è pronto per il grande giorno, tra poche ore saremo le protagoniste di un giorno unico, immortalato in molte foto e condiviso nell’immediato sui social. Il make up da sposa deve resistere a lungo e deve esaltare i lineamenti del volto senza stravolgere la nostra immagine.

1. Attenzione ai flash

Il trucco da sposa fai da te deve essere perfetto, semplice, non improvvisato, a lunga tenuta e fotogenico: la sposa deve essere bellissima dal vivo e in ogni foto, anche in quelle che verranno scattate dagli smartphone degli invitati.

2. Mettiamoci alla finestra

Il trucco sposa ha nella naturalezza un punto di forza. Mentre facciamo le prove tra un ombretto e un fondotinta nuovo, trucchiamoci vicino a una fonte di luce naturale per essere certe del risultato finale e non scoprirsi come una mascherone.

3. Base viso luminosa

Il trucco perfetto parte dal primer per aiutarne la tenuta. Si passa poi al fondotinta long lasting dalla texture leggera e idratante. Una base per donare luce e uniformità al viso non è completa senza il correttore, da picchiettare sulle occhiaie, poi la cipria e l’illuminante da stendere con delicatezza su zigomi, arcate sopracciliari, l’arco di cupido.

4. Ombretti per uno sguardo profondo

Il miglior consiglio per il trucco sposa fai da te, in fatto di occhi, è quello di preferire i colori chiari e passe-partout come il pesca, il rosa chiaro e pallido, il beige, l’oro, il marrone. Il nude è la tendenza del momento, bene adottarla e mettere da parte gli smokey eye se non si è esperte. Stesso discorso per l’eyeliner: se si ha manualità, basta una riga sottile per aprire lo sguardo altrimenti la cara vecchia matita, nera o marrone, è la scelta migliore.

5. Sopracciglia curate ma non esagerate

Giocano un ruolo fondamentale, ecco perché le sopracciglia vanno curate, mai eccessivamente depilate o troppo folte. Olio di ricino ogni sera prima del grande giorno per averle sane e lucide, mascara o matite ad hoc per sì.

6. Labbra per il sì della vita

Il trucco sposa fai da te deve tenere in considerazione la parola armonia. Sulle labbra si stende il primer specifico e poi il rossetto: colori tenui e rosso per la sera se i denti sono bianchissimi. Capitolo gloss: discreto, nei toni del rosa o del beige.

7. Fissiamo tutto con l’acqua

Vaporizzare dell’acqua termale a lavoro finito è quello che ci vuole per fissare il trucco e per dare un tocco di idratazione in più al viso. Non resta che andare incontro al giorno più lungo e bello che ci sia.