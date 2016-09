Trucco naturale: le regole per non sbagliare

Amo le palette ombretti per il trucco naturale, quelle con i colori della terra e tutte le tonalità del marrone. Credo che un make up basato su questi colori possa davvero valorizzare il nostro viso e prestarsi a qualsiasi occasione senza sbagliare mai. Negli anni, da quando è scoppiata la nude-mania, abbiamo visto palette di ombretti di qualsiasi tipo e brand, da quelle con sottotono beige o rosato, dal finish shimmer o opache, grandi o piccole, di marchi economici e di quelli più costosi.

Ammetto di esser diventata nel tempo un accumulatrice di palette nude che uso quotidianamente, sia per le occasioni importanti sia quando non voglio eccedere con il make up fino a diventare sempre più esigente.

Se siete, quindi, alla ricerca del trucco occhi naturale perfetto sappiate che questa operazione potrebbe rivelarsi più difficile di quanto crediate ma basterà seguire qualche piccolo accorgimento per uscirne più che vincenti. Per prima cosa concentratevi sulla scelta di colori. Se la vostra pelle ha un sottotono caldo, per gli occhi scegliete tonalità sul beige e marroni caldi, se invece avete un sottotono freddo optate per tonalità sul rosa cipria.

Una buona palette ombretti dovrà contenere colori chiari e scuri ma di diverso finish. Non c’è niente di meglio di un bel color caramello opaco nella piega per dare profondità e dimensione all’occhio e di un punto luce luminoso all’angolo interno. Si, quindi, anche ai toni intermedi che vi possono dare una mano anche nei make up più colorati. Esagerate con il mascara: che sia voluminizzante ed estremamente black!

E sulle labbra? Osate con un bel colore acceso. Siete ancora convinte che il trucco naturale sia banale?