Occhi scuri, pelle ambrata e occhi profondi: potrebbe essere questo il ritratto della donna mediterranea. Una pelle che d’estate si abbronza facilmente e che d’inverno necessita del trucco giusto per conferire luce agli occhi. Per la base sono immancabili il fondotinta, scelto non troppo coprente, e la cipria trasparente. Il blush è marroncino mentre il rossetto passe-partout è quello nei toni dell’aragosta. Ampia scelta invece per quanto riguarda gli ombretti tra i quali spaziare. Basta guardare le nostre celeb preferite sui red carpet che, grazie alle sapienti mani dei truccatori, riescono a essere sempre bellissime. Tra queste Monica Bellucci, Kylie Jenner, Jessica Biel e la camaleontica Jennifer Lopez.

I colori giusti

Sono davvero molte le nuance adatte agli occhi della donna mediterranea. Si possono scegliere ombretti caldi, ovvero nelle tonalità dorate o del bronzo, così come il rosa e il pesca. Per un tocco di colore più acceso sì al lilla o al verde sulla palpebra mobile, a patto che siano ben sfumati e accompagnati da matita e mascara nero. Non dimentichiamo poi anche i colori champagne, tortora e beige, utili per un nude look impeccabile.

Matita nera per grafismi

Non importa quale sia la tonalità degli occhi, se nera oppure tendente al nocciola, perché esiste un prodotto che va sempre bene. Parliamo della matita nera che, se abbinata in particolare agli ombretti chiari, è capace di aprire molto bene lo sguardo e rendere l’occhio ben affusolato. Se gli occhi sono così in primo piano, il rossetto deve essere rosa chiaro oppure pesca.

Smokey eye per serate importanti

Sfumare e bene, è questo il segreto per lo smokey eye perfetto, per il trucco della donna mediterranea (e non solo). Si gioca con i colori del grigio e del nero senza dimenticare l’eyeliner, rigorosamente nero, per conferire una forma allungata all’occhio. Va bene anche una matita blu scuro per un tratto inatteso a questo classico smokey eye, da stendere nella rima inferiore dell’occhio. Per le labbra il colore aragosta è sempre vincente ma a volte ci si può far tentare anche dal rosso per labbra seducenti.