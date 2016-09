La vitamina E non solo ha proprietà benefiche e antiossidanti, distrugge i radicali liberi e previene diverse malattie migliorando il nostro sistema immunitario. Ha anche una peculiarità, quella che più interessa il benessere della nostra pelle, ovvero: rallenta l’invecchiamento. Per questo motivo scegliere cosmetici dedicati per lo skin care quotidiani a base di Vitamina E può risultare più che utile per aiutare la nostra pelle a prevenire nel tempo l’ invecchiamento epidermico. Innanzitutto come protezione contro i raggi UV, sia in estate che in inverno. Proteggere la nostra pelle dai raggi del sole aiuta a mantenerla giovane e sana.

Come favorire l’assorbimento di vitamina E? Prima di tutto con l’alimentazione. Assumendo cibi ricchi di vitamina C ed eliminando tutto ciò che è fritto. Cercare di farne buon uso, non eccedere nelle dosi di assunzione di Vitamina E, perché se presa in sovra-dosaggio può causare l’aumento della pressione sanguigna. I primi risultati si riescono ad individuare nel tempo.

L’aiuto di alcuni prodotti, beauty ed un certo stile di vita, possono favorire l’aumento della vitamina E nel nostro organismo. E donarci una sensazione di benessere quotidiano. Nel corso della mia vita di blogger ho avuto modo di conoscere alcuni prodotti cosmetici ricchi di vitamina E. Ne ho quindi selezionati cinque. Alcuni non si trovano nelle tradizionali beauty-farm. Altri invece sono cosmetici di alto livello da utilizzare in mondodose come capsule giornaliere. In questo modo è facile andare a stimolare nel nostro organismo la produzione di vitamina E così aumentando la funzionalità immunitaria.

La box di Curatex: si tratta di un kit di tre flaconi ed uno spray. La qui peculiarità è lo skin-care indiretto. Di cosa si tratta? Io ne sono completamente ammaliata. Si tratta appunto di quattro prodotti pro Vitamina E, da utilizzare durante il bucato dei nostri capi. I quali, dopo il lavaggio, poi entrando a contatto con la nostra pelle sprigionano l’azione skin care ed il nutrimento di Vitamina E di cui abbiamo bisogno e soprattutto nelle giuste dosi; senza eccessi. Indirettamente Curatex si prende cura della nostra pelle. I prodotti Curatex, utilizzati in combinazione tra loro, su tessuti di fibre sintetiche e naturali, sono speciali e denotano la giusta attenzione all’impatto ambientale. Tutti i prodotti sono dermatologicamente testati. Il costo del kit è di €49,90. In farmacia o direttamente sul sito www.curatex.it

Rigeneratore Attivo della Vitamina E, effetto riattivante altamente concentrato. 400ml = 400 erogazioni



Delta in capsule: un integratore efficace a base di vitamina E. Per agire anche dall’interno andando ad integrare un regime di alimentazione equilibrata. Ricco di Selenio e Zinco, due componenti ideali mixati alla Vitamina E. Questo integratore va ad agire sulla corretta azione fisiologica dell’organismo. Dal sito di Hse24.it – €31.99

Una maschera Gel mix di vitamine. Un cocktail per la pelle a base di collagene, acido ialuronico e vitamine per la pelle del viso. Aiuta il sostegno della pelle e conferisce massima elasticità ed efficacia protettiva antinvecchiamento alla pelle. Disponibile sul sito di Sephora.it - € 13.90

Uniqa Vitamina E: Tocoferolo (ovvero Vitamina E) nella sua forma più pura. Da utilizzare nella confezione monodose per utilizzare la giusta dose evitando sprechi di prodotto.Vitamine contenenti nelle box di UNIQA rallentano il processo di invecchiamento cutaneo, attenuano le rughe di viso e collo riducendo le macchie cutanee dovute ad un eccessiva esposizione ai raggi UV. Tutto questo in una pratica fiala monodose di 1 ml, senza aggiunta di acqua, ed elementi nocivi per la pelle come: parabeni, profumi e coloranti, che possono essere causa di allergie e irritazioni.

Stick correttore Collistar: pratico correttore da borsetta, utile per ammorbidire le occhiaie durante il corso della giornata. In tre diverse colorazioni. La vitamina E sostiene un efficacia idratante e un azione antinvecchiamento cutaneo. Disponibile sul sito di Sephora.it – €16.50

