Ear make up: trucco per orecchie glamour

Si chiama ear make up ed è una delle tendenze make up in assoluto più eccentriche viste recentemente in passerella, grazie anche agli scatti postati dalle modelle e dalle beauty addicted più attente ai trend beauty del momento, trend che, però, difficilmente diventerà “pop”, proprio per il suo essere molto particolare e fuori dagli schemi, nonostante l’estrema originalità.

L’ear make up, o trucco per le orecchie, consiste nel truccare la parte esterna dell’orecchio focalizzandosi maggiormente sui lobi; per ottenere un risultato visibile e cool è importante non indossare orecchini e utilizzare prodotti a lunga tenuta.

Proprio come facciamo con il viso, dopo aver passato il fondotinta per nascondere piccole imperfezioni basta scegliere se usare la matita o l’ombretto, l’importante è che a completare il make up ci sia una cascata di glitter, quindi largo a tonalità metal, oro e argento soprattutto se si decide di indossare un outfit luxury. Naturalmente puntando sull’ear make up è meglio non esagerare con il trucco su occhi e bocca, va usato con molta parsimonia ed esclusivamente per occasioni speciali, come party esclusivi o feste in discoteca con gli amici.

Questo tipo di make up mette in evidenza una parte del nostro viso che spesso è poco valorizzata se non da orecchini importanti e voluminosi, e può dare quel tocco glamour che serve per farsi notare.

E voi? Scegliereste l’ear make up per un’occasione speciale?

SEGUIMI QUI:

Dressing and Toppings