Tendenze trucco Autunno Inverno 2016

La stagione autunnale è arrivata, ci stiamo preparando all’Autunno già con le nuovissime collezioni presenti in profumeria. Ma quali saranno le tendenze trucco Autunno e Inverno 2016? Torneranno alcuni vecchi amori degli anni passati e anche qualche novità, che farà piacere a tutte coloro che amano gli anni ’60.

Pronte a scoprirle insieme?

In primo piano, da alcuni anni a questa parte, c’è sicuramente l’eyeliner. Molte si sentono “nude” senza, hanno bisogno della classica riga nera che contorna l’occhio; altre, invece, preferiscono non metterlo. E’ tutta questione di gusti.

Per la stagione autunnale, l’eyeliner sarà intenso e grafico, fuori dagli schemi. Non più il classico winged eyeliner o cat eyeliner, ma tratti intensi, lineari o molto grafici.

Ma come viene abbinato questo tipo di eyeliner? Con labbra dai colori accesi come rosso, magenta o viola, oppure a labbra naturali.

Un grandissimo e acclamatissimo ritorno dei rossetti scuri. Anche per questo Autunno tornano sulle labbra colori molto forti e decisi, nuances che virano dal vinaccia al marrone scurissimo. Abbiamo un ritorno alla scorsa stagione invernale con questi colori, dalle texture opache oppure lucide.

Come vengono abbinati questi rossetti? Incarnato perfetto con un tocco di blush, occhi nature e mascara, tanto mascara!



Parliamo di.. ciglia! Come saranno durante questa stagione? Abbiamo un bel back to past, torniamo indietro negli anni ’60 e come modello ci rifacciamo a Twiggy, modella, cantante e attrice acclamatissima durante quegli anni.

Ci aspettano strati e strati di mascara, dal colore intenso e dalle ciglia perfettamente separate. Il tanto odiato effetto ragno, torna in voga ed è apprezzatissimo in passerella.

Come abbinare le ciglia twiggy nel trucco? Sopracciglia ben definite e rossetto.. Qualsiasi colore è ben accetto!



L’ultima tendenza per questo Autunno? I glitter! Ebbene sì, tornano anche loro alla ribalta. Già nell’ultimo anno erano stati utilizzati abbondantemente, amati tantissimo dai make-up artist in passerella, e rivisitati da noi in casa.

Date libero spazio alla vostra creatività e usateli come meglio preferite!

Come abbinarli? Principalmente sugli occhi, con tratti di eyeliner particolari.

Che ve ne pare di queste tendenze trucco autunno? Ce n’è qualcuna in particolare che seguirete? Io sono felicissima per il ritorno dei rossetti scuri, per me è assolutamente amore!