Un’esperienza magica con Yves Saint Laurent da Douglas

Buongiorno amiche, come state?

Come forse già saprete, se seguite i miei canali social, mi sono recata da Douglas a San Donà di Piave in via Galleria Piave 29 per una sessione make up personalizzata sul mio volto ad opera di Fabio Maini, bravissimo make up artist di Yves Saint Laurent. Questo è dedicato a tutte le donne anticonformiste che sanno andare contro le tendenze con grande stile e immensa eleganza. Amo questo brand da anni perché riesce a trasformare i nostri volti in poche e semplicissime mosse.

E ora veniamo alla mia seduta trucco.

Fabio Maini ha struccato il mio viso con lo struccante occhi bifasico e l’acqua micellare micellare 3 in 1. Dovete sapere che le cure struccanti Instant Pur beneficiano di un’acqua di bellezza dalle virtù nutritive, riposanti e fortificanti, l’Acqua salubre di Papavero Blu dell’Himalaya. Concentrato di vitamine e oligo elementi essenziali, lascia la pelle distesa, purificata, gradevolmente arricchita. Questa lozione bifasica dissolve istantaneamente tutti i maquillage, anche waterproof, senza lasciare tracce grasse davanti agli occhi.

La Pro vitamina B5 contribuisce a fortificare le ciglia e l’estratto di camomilla riposante partecipa all’estrema dolcezza dello struccante.

Dopo avermi struccata, ha accarezzato la mia pelle con il fondotinta le Teint touche eclat, con il Touch eclat iconic, ha donato luminosità alla mia pelle. Successivamente ha steso sulla mia pelle la polvere Poudre compacte radiance, tonalità universale. Ha poi steso sull’incarnato il Blush Volupte, il colorito della passione che regala un gioco di contrasti tra colore puro e luminosità. Il colore si libera così nella sua massima purezza. Passiamo all’occhio, il bravissimo Fabio ha creato un gioco composto da linee diagonali utilizzando la Coutre Palette. Con quest’ultima, Yves Saint Laurent firma una collezione di 7 armonie di colore, ognuna composta da 5 nuances nel dna della Maison, rivisitate in una scala cromatica estremamente moderna. Le Couture palettes presentano proporzioni perfette per un uso ottimale dei colori iconici YSL e associazioni di colore che permettono di ottenere qualsiasi tipo di effetto in una formula ad alta concentrazione. Quali colori sono stati utilizzati? Sui toni del blu e del giallo in un gioco di luci e ombre. Poi ha dato un tocco di profondità scegliendo il Mascara volume effet faux cils shocking ad “effetto ciglia finte”, ha sottolineato le sopracciglia con la matita Dessindes Levres. Ed infine si è dedicato alle mie labbra dando un po’ di tono con il rossetto Rouge pur couture.

Il risultato? Un trucco meraviglioso!!!

Sono stata felicissima del risultato ottenuto.

Ringrazio Fabio Maini, Ysl e Douglas per la splendida giornata trascorsa insieme.