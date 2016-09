Buongiorno amiche, come state?

Eccomi qui a parlarvi di un evento al quale non potete assolutamente mancare. DouglasColorShowYsl è promosso da Yves Saint Laurent in collaborazione con la profumeria Douglas. Io ho avuto l’onore di essere invitata alla tappa di San Donà di Piave.

Perché “tappa”? Dovete sapere che è un tour itinerante che tocca molte città d’Italia e dal 13 al 17 è a presente a San Donà di Piave in via Galleria Piave 29 (al centro Piave).

Chi ci sarà ad accogliervi? Sarà presente Fabio Maini, il bravissimo make up artist di Ysl che sta aspettando solo voi per una seduta trucco gratuita personalizzata sul vostro viso. Io, da brava beuaty reporter, ho immortalato per tutto il pomeriggio le clienti e ho visto il loro viso dipinto delle terre più belle e più dolci e trasformato in un gioco bellissimo di colori.

Ho trascorso un pomeriggio in allegria con le clienti, aspettando il mio turno, scattando meravigliose polaroid e commentando con loro i risultati ottenuti.

Allora che ne dite? Prenotate anche voi la vostra seduta?

Douglas e Ysl vi aspettano!