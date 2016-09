Yves Rocher: “Test it, Love it”

È risaputo che tutto il sole che prendiamo nei mesi estivi, oltre a donarci un’abbronzatura da fare invidia, purtroppo, ci rende la pelle più secca e disidratata.

Ecco perché, al rientro dalle vacanze, è indispensabile prendersi cura della nostra pelle, e specialmente del viso.

Ad accogliermi, al mio rientro, ho trovato una fantastica beauty box di Yves Rocher, perfetta per re-idratare il mio viso.

Inutile dirvi che sono corsa subito a testare tutti i prodotti.

La routine Trattamenti Specifici che propone Yves Rocher si caratterizza per i seguenti step: 1. detergere, 2. tonificare, 3. trattare, ma ve ne parlerò meglio nei prossimi articoli!

Continuate a seguirmi, perché pubblicherò un post a settimana nelle successive tre settimane, in cui vi racconterò meglio i prodotti e l’operazione “Test it, Love it” in occasione delle Giornate Trattamento Viso di Yves Rocher.

