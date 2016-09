Se usi un prodotto cushion non farai mai questi errori

Tap tap… il pad in plurietano che permette di prelevare l’esatta quantità di prodotto crea dipendenza. Dal fondotinta al blush, il make-up formato cushion d’ispirazione orientale e portato per primo in Italia da Lancôme nel 2015 con Miracle Cushion Foundation garantisce un’applicazione dove l’imperfezione non è contemplata. Pratico, fresco, ideale da borsetta, permette diversi risultati grazie alla tecnologia Air Cushion che consente di modulare la quantità di texture desiderata. E sbagliare è impossibile.

Se vi convertite anche voi al trend ci sono degli errori make-up e dei difetti di resa e risultato a cui potete dire addio, parola di Andrea Troglio, make-up artist Lancôme.

IL FONDOTINTA:

– Mantiene la freschezza della formula: la stessa di un fondotinta liquido ma con la praticità di un compatto per ritocchi on-the-go. Non dovete, quindi, portarvi dietro la boccetta scomoda di vetro.

– Niente mascheroni e stacchi viso-collo: la texture non si percepisce. L’effetto è una pelle perfetta ma senza che si veda lo strato di prodotto.

IL BLUSH:

– Dura di più: dura più a lungo delle polveri perché il pigmento si fissa meglio alla pelle.

- Non rischiate l’effetto Heidi: con l’applicatore modulabile stenderlo è molto più semplice.



– Non potete fare macchie: la tecnologia Cushion sprigiona la giusta texture che si fonde alla perfezione.

– Lo potete usare con la tecnica che vi riesce meglio: con il pad, le dita o un pennello da fondotinta, l’importante è tamponare il prodotto.

- Se cade non si rompe: niente più terra o fard sbriciolati per tutto il bagno quando alla mattina siete ancora un po’ addormentate e avete le mani di pasta frolla.

– Un prodotto per un look completo: niente più trucchi che straripano dalla clutch e borse da Mary Poppins. Il blush in versione cushion si applica su zigomi, palpebre e labbra.