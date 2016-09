Con l’arrivo dell’Autunno e della stagione invernale, in tante decidono di cambiare colore di capelli e di andare a colorare i capelli di rosso.

Il rosso è uno dei colori che più amo e che nell’ultimo anno è stato più in voga. Qual’è, però, il trucco ideale per le rosse?

Per quanto riguarda il trucco occhi, l’ideale sarebbe “giocare a contrasto” applicando quindi degli ombretti verdi, meglio se verde scuro. Non a tutte stanno bene le tonalità del verde però, sopratutto a chi ha già occhi verdi. In quel caso il rame, il color oro ed il borgogna sono i colori ideali. Perfetto anche un nude look con una riga d’eyeliner molto allungata.

Sì al blush pescato per richiamare il colore dei capelli, e al blush rosa antico.

Il rossetto è forse la scelta più ardua per chi sceglie di tingersi i capelli di rosso. Quando siete di fretta e non volete sbagliare, il gloss è la soluzione migliore.

Sì alle tonalità di rosso sulle labbra, ma attenzione, è sempre meglio applicare un rosso leggermente più scuro del nostro colore di capelli.

Sì anche al borgogna per il trucco labbra. Forse sconsigliati i colori rosa barbie e troppo chiari.

Eccovi quindi i miei segreti per il trucco ideale per le rosse, non vi resta che andare alla vostra vanity table e sperimentare nuovi make up!