Trucco pelle chiara: consigli utili per un make up perfetto

Una serie di consigli per realizzare un perfetto trucco pelle chiara e diventare la più bella del reame (superando biancaneve!).

Ci risiamo: l’estate finisce, l’abbronzatura se ne va e tu rimani lì, fissa davanti allo specchio, maledicendo madre natura per averti dato una carnagione troppo chiara.

Sei matta? Lo sai che la pelle chiara è la più rara e ricercata al mondo? Sai che le orientali utilizzano speciali creme per rendere la pelle chiara proprio come la tua? Ripensa alla favola di biancaneve, sai perchè la strega era invidiosa? Per la pelle bianca come la neve!

Forza, sorridi! La tua carnagione è perfetta e, con il giusto trucco pelle chiara, lo sarai anche tu!

Pronta a scoprire tutti i segreti per un trucco pelle chiara perfetto? Iniziamo!

Dai intensità allo sguardo. Un semplice tocco di eyeliner puo’ fare una grande differenza, ma evita il bianco! Per te solo colori accesi, blu se sei bionda o, per non commettere errori, nero. Scegli tu: in matita, cremoso o compatto. Qui trovi una gallery di idee make up occhi per tutti i colori.

Il mascara, che si tratti di carnagioni chiare o scure, è un must. Se hai la carnagione super chiara puoi sceglierlo anche nei toni colorati; provalo in blu elettrico, te ne innamorerai! Qui ti consiglio il miglior mascara di sempre!



Dai un tocco di colore ma senza esagerare: no a rossetti neri o super scuri (non sono nemmeno più di tendenza!). Sì a colori rosati o rossi accesi da sfumare anche sulle guance per un effetto candy. Qui trovi tante idee make up 2017 per la pelle chiara.

Attenzione alla base! Fondamentale, in qualsiasi caso. Non cercare di scurire la tua pelle con fondotinta di un tono più scuro, commetteresti solo dei gran pasticci! Scegli una bb cream nel colore del tuo incarnato e un buon illuminante. Qui trovi tanti spunti make up.

Alla prossima!