Parlami d’Amore: la nuova collezione firmata Collistar

Quando penso all’amore e a cosa è per me, è raro che pensi ad una persona in particolare, ad un oggetto, un’emozione…Mi sono sempre definita una ragazza atipica su questo perchè per me l’amore è vita ed è ciò che ci da la forza per fare tutto, per svegliarci la mattina, per portare avanti i nostri lavori, le nostre amicizie, i nostri rapporti. Perché in fondo, se non fai qualsiasi cosa con amore che senso ha farla? “Se non penso all’amore non sarò niente…” scrisse Coelho, ed io sono perfettamente d’accordo.

Anche Collistar quest’anno ha pensato all’amore ed ha creato una linea dedicata.

Io sono andata a scoprirla in anteprima il 5 Settembre a Milano…

Sfumature rosate, texture speciali e riflessi unici: la nuova collezione per la prossima stagione è davvero bellissima.

Si passa poi agli incredibili Smalti Effetto Velluto che presentano un’inedita texture vellutata dal tocco incredibilmente sensoriale e un finish sofisticato che si fa notare sin dal primo passaggio, lasciando sull’unghia una pennellata estremamente elegante di colore saturo e semi-mat.

Si continua poi con rossetti, un profumo fantastico e delle matite per le labbra…

Ma la vera novità di questa collezione è Bianco Angelico, lo spettacolare eyeliner bianco Collistar caratterizzato da un elegante e originale design, dotato di un applicatore in feltro dalla punta allungata e morbida, appositamente studiato per ottenere un tratto spesso, ideale per un trucco di forte impatto rigorosamente bianco.

La nuova collezione make up Parlami D’Amore di Collistar per la stagione Autunno/Inverno 2016 2017 sarà in vendita da settembre 2016 in tutte le profumerie convenzionate e sul del brand.

Se volete vedere altre foto visitate il mio blog www.monellechiti.com

A presto,

Monelle