Trucco sposa naturale nelle tonalità dello champagne

Per le spose che non amano il trucco troppo vistoso e che non sono ancora devote fan del no make up movement come Alicia Keys, il nude look è la scelta ottimale per realizzare un trucco sposa naturale. L’incarnato perfetto è il punto di forza di questo make up di grande tendenza nel 2016 che modella il viso delicatamente ed enfatizza lo sguardo con ombretti nelle tonalità del sabbia, dello champagne e del rosa antico. Romanticismo allo stato puro.

Base impeccabile, essenziale per il nude look

Il make up sobrio è la scelta prediletta per le donne che nella vita di tutti giorni non amano truccarsi. Il giorno del matrimonio l’effetto acqua e sapone 2.0 si chiama nude look: il trucco c’è ed è realizzato ad arte per far risaltare con delicatezza tutta la femminilità di ogni sposa. L’incarnato è liscio, uniforme e senza alcuna traccia di brufoletti o sbavature. Non lesinate in crema idratante da applicare tutti i giorni prima del sì. Affidatevi poi alle sapienti mani di un visagista che saprà usare i prodotti giusti iniziando dal primer, il non plus ultra per garantire lunga tenuta al trucco da sposa naturale così come la luminosità tipica di questo stile.

Un viso di porcellana per dire “sì lo voglio”

Il fondotinta è un altro prodotto importante per la buona riuscita, oltre che durata, di un impeccabile trucco sposa naturale. Finish mat, idratante ma leggero nella texture e dal colore il più vicino possibile a quello dell’incarnato, ecco come scegliere quello giusto. E poi c’è l’illuminante, irrinunciabile per un nude look da 10 e lode. Steso sull’arcata sopracciliare per aprire lo sguardo, sull’arco di cupido per rendere le labbra irresistibili.

Colori tenuti per il giusto finish

Nude look non vuol dire assenza di colori ma solo la scelta di quelli giusti ovvero le nuance che esaltano la profondità dello sguardo. Non c’è nulla di meglio di quelle dello champagne o dell’oro, quest’ultimo per la sera. Sono ombretti che non si applicano assoluti sulla palpebra ma si sfumano con il marrone nella piega dell’occhio. Il tocco wow è la matita marrone o l’eye-liner nero per un sensuale cat-eye grafico. Le gote si accendono con un velo di blush per un naturale effetto bonne mine con pennellate delicate rosa chiaro o pesca. La regola non scritta della sobrietà vale anche per le labbra per un trucco sposa naturale e armonioso: un rossetto rosa tenue, malva, corallo così come un gloss naturale sono la ciliegina sulla torta per il make up del grande giorno.