Fate parte di quel folto gruppo di donne che non sopportano le pellicine vicino alle unghie e passano ore a tormentarle (spesso con immenso dolore e rovinando la manicure)? Forse non tutte lo sanno, ma le cuticole sono un’importante pellicola protettiva posta a difesa delle unghie stesse. Il segreto per non patirle è prendersene cura e fare in modo che non si screpolino. Eliminarle del tutto è vivamente sconsigliato; ricrescerebbero più forti e rischiereste delle brutte infezioni.

Ecco 10 consigli per curare le cuticole ed evitare che se ne formino in eccesso:

1. Proteggere le mani quando lavate i piatti. Prima di tutto, la prevenzione. Bagnare continuamente le mani, per poi lasciarle asciugare, secca la pelle e rischia di trasformare le cuticole in un vero incubo.

2. Usare l’olio di mandorle. L’olio di mandorle è un emolliente naturale, ottimo per ammorbidire le cuticole ed evitare che diventino troppo secche e si screpolino.

3. Idratare con olio extravergine e miele. In caso le vostre cuticole siano disidratate, e quindi, a rischio pellicine, provate questo composto mischiandolo con acqua tiepida. Tenete le dita in immersione per 5 minuti.

4. Olio di jojoba contro gli arrossamenti. Se le pellicine attorno alle vostre unghie sono irritate, provate l’olio di jojoba. Oltre all’azione anti-arrossamento, è anche un elasticizzante naturale.

5. Provare l’olio di vitamina E. L’olio di vitamina E è un prodotto naturale che stimola il ricambio cellulare evitando l’accumulo di pelle morta. L’ideale per tenere le cuticole in buono stato ed evitare che degenerino.

6. Olio essenziale di limone per disinfettare. Tenete qualche minuto le mani immerse in acqua tiepida e olio di limone per rinforzare le unghie, combattere le irritazioni alle cuticole e disinfettarle per evitare infezioni.

7. Olio di riso per nutrire la pelle. Anche la pelle delle cuticole ha bisogno di nutrimento per rimanere sana; l’olio di riso è un ottimo nutriente e idratante.

8. Burro di cacao quando siete fuori. Se siete fuori casa e non avete i vostri oli sottomano, potete ammorbidire le cuticole utilizzando un comune burro di cacao per labbra.

9. Evitare di tagliarle, ma utilizzare il bastoncino apposito. Se le cuticole sono troppo invadenti, l’errore più grande è tagliarle. Finireste per irritare la zona e togliere difese alle unghie. Spingetele, invece, con un bastoncino d’arancio verso l’interno per farle ritirare.

10. Aloe vera quando è troppo tardi. Se avete già torturato o grattato le cuticole e la zona brucia, il miglior rimedio è l’estratto di aloe vera, uno dei migliori lenitivi in natura.