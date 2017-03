La nail art per la primavera 2017 sarà veramente fuori dagli schemi!

Mettiamo da parte le classiche nail art primaverili caratterizzate da un monocolore rosato o nude, per fare spazio alle nuance pastello, che si intrecciano tra loro grazie a sfumature o a stacchi netti di colore. Se siete appassionate di nail art, questo è il momento di sfoggiare unghie da invidia. Vediamo insieme qualche nail art per la primavera 2017 da ricopiare.

Ecco una delle nail art che andrà più di moda in questa primavera 2017, caratterizzata dall’uso di colori diversi in unghie diverse. In questo caso è stato deciso di realizzare una nail art ad effetto contrasto, utilizzando un rosa tenue e un blu intenso. Il tocco glamour è dato dalla decorazione, realizzata con la micropittura, che richiama i fiori primaverili.

Sempre sulla linea della foto precedente, questa bellissima nail art è caratterizzata da unghie bicolore. In questo caso i due colori, viola e rosa, si sposano bene tra di loro e il risultato finale risulta molto elegante. Lo smalto rosa è stato utilizzato come base per mettere in evidenza la decorazione realizzata con la micropittura.

Vi piace questa tipologia di nail art ma non siete esperte di micropittura? Provate a ricreare questa nail art con l’uso esclusivo di smalti. Stendete lo smalto nero in tutte le unghie, escludendo gli anulari. Qui potrete stendere lo smalto color nude, e poi con un dotter e lo smalto nero, realizzare questo bellissimo cuore. Facile e veloce!

In questa foto, potete notare l’ultimo trend del momento: l’effetto gradiente. Come vedete, la base delle unghie non è monocolore, ma presenta una sfumatura azzurra e gialla. Vi sono diversi metodi che permettono di realizzare questa “gradient nail art”: dall’uso della spugnetta, alla sovrapposizione degli smalti. Successivamente, è stato dato un tocco di vivacità con questa bellissima decorazione in micropittura.

Ultimi ma non meno importanti…i glitter! Anche questi faranno parte delle Nail art primavera 2017! Questa nail art è più facile da realizzare, e può spaziare dall’elegante allo stravagante in base alla scelta e all’uso dei colori! Per un risultato più naturale potete stendere uno smalto tenue su tutte le unghie, e riservare i glitter agli anulari.

Quale di queste nail art primavera 2017 vi piace di più? Seguimi su Instagram e Youtube per avere molti altri consigli!