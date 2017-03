Unghie Primavera/Estate 2017

Nell’articolo precedente vi ho parlato del make-up effetto nude. Anche le mani seguono la stessa tendenza per la bella stagione! Unghie corte e rotonde o lunghe e a mandorla, rese chic da colori neutri. La palette va dalle tonalità lattiginose al rosa cipria. Ma per potersi permettere smalti naturali dobbiamo avere una manicure impeccabile.

Ecco come fare:

Riempite una bacinella con dell’acqua tiepida, aggiungete un cucchiaio di sali da bagno e immergete le mani per circa 10 minuti. In questo modo ammorbidirete le cuticole delle unghie. Mettete una goccia di olio sulle pellicine. Lasciatelo assorbire un paio di minuti. Con un bastoncino di legno spingete delicatamente indietro le cuticole. Inserite all’interno di una ciotola due cucchiai di olio extra vergine d’oliva e un cucchiaio di limone. Immergete le unghie all’interno del composto e tenetele in ammollo per 10 minuti. Questo è un rimedio naturale particolarmente efficace per rinforzarle. Accorciate le unghie aiutandovi con una lima. Prima di applicare lo smalto vi consiglio di utilizzare una base rinforzante. Dopo aver applicato il colore, passate un top coat per lucidare e far durare più a lungo la vostra manicure. Adesso dovrete solo idratate al meglio le vostre mani con una crema “fai da te”.

Di seguito una ricetta molto veloce:

Mettete 40 gr di burro di karitè e 25 gr di olio di mandorle dolci in una ciotola. Con una spatola amalgamate delicatamente il burro e l’olio. Utilizzate una piccola frusta per ottenere una crema omogenea. Incorporate 20 gocce di olio essenziale d’arancio dolce e mescolate. Basterà una piccola quantità di crema su una grossa porzione di pelle.

Avere mani curate è davvero molto importante. Il fascino femminile si trasmette soprattutto attraverso questi dettagli. Amatevi e ritagliate del tempo solo per voi!

Spero che l’articolo vi sia stato utile. Alla prossima dritta beauty!

Greta