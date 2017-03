7 manicure per 7 look greenery

Pantone ci aveva avvisati: il 2017 sarà all’insegna del colore verde (e magari anche del suo buon auspicio).

La nuance dell’anno è il Greenery, il verde speranza con all’interno un pizzico di giallo, simbolo di rinascita e nuovi inizi che tanto ci ricorda un prato primaverile. Voi però scegliete anche altre sfumature che i trend Primavera/estate 2017 ci suggeriscono, come il lime, il mela, l’assenzio e il quadrifoglio (giusto per citarne alcuni).

Per essere davvero trendy, infine, aggiungete un tocco in più: una manicure nel colore che mette in risalto l’anima green del vostro look.

La regola generale è seguire l’istinto. Il detto dice già una grande verità: «chi di verde si veste, di sua beltà si fida».

Ma voi fidatevi anche dei nostri consigli. Per esempio, con un capo verde metallizzato optate per una manicure nude. Più il verde è scuro e più potrete sbizzarrirvi con colori audaci. Vi piace il greenery in tutto e per tutto? Via libera allora a contrasti vitaminici, come il giallo e l’arancione, che sprizzano energia.

Nella gallery 7 nuance di verde da avere nell’armadio, e 7 manicure da abbinare per completare il look. All you need is green!