Ispirazione di primavera? Vai con il denim

Da sempre innamorata del denim, non potevo essere più contenta del ritorno di questo trend. Dall’abbigliamento, alla manicure, la denim mania sta spopolando. Che siate più rock’n roll o più gipsy non importa, questo trend lascia tantissima libertà d’interpretazione. Che siate bionde o more, il make up smokey denim ispired dona proprio a tutte, basta solo trovare la tonalità di blu adatta. Se siete biondo chiaro scegliete un celeste freddo da mixare con un grigio silver. Se invece avete una carnagione scura osate con un blu profondo mixato ad un grigio intenso.

Divertitevi a sperimentare, l’importante è lasciare le labbra neutre per dare risalto allo sguardo. Per quanto riguarda le unghie invece, ci sono mille opzioni da poter provare. Il mio unico consiglio è di tenere una lunghezza contenuta per non ottenere un effetto eccessivo.

Non avete ancora bene idea di come seguire la tendenza di cui sto parlando? Allora vi lascio alcune foto d’ispirazione ed un mio look nel quale indosso una cintura jeansata made in Egypt, firmata Me by Alia. Un pezzo unico nel suo genere, che da solo è in grado di creare un look inaspettato.