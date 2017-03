Luci di cristallo e contorni perfetti sono i must have di tendenza nail art primavera 2017. Una primavera all’insegna della perfezione per quanto la nail care delle cuticole, da mantenere idratate con prodotti appositi a base di oli naturali o crema.

Unghie lucide ed un nude super estremo, da valorizzare ancor di più enfatizzando i contorni perfetti.

Punta su nuances perlate, ghiaccio cristallo e vetro quando scegli il tuo nuovo smalto di tendenza per la primavera 2017. Con pochi semplici accorgimenti ispirati alle sfilate primavera estate degli stilisti più amati di tutto il mondo. Regola la lunghezza dell’unghia senza esagerare, punta su prodotti professionali per curare le pellicine e dare risalto alla tua manicure delineando i contorni con un touch shine di glitter sembrerà ancora più brillante. Due passate per un risultato radioso e fissa il tutto con uno spray.

NAIL ART PRIMAVERA 2017 in un paio di consigli preziosi: se i glitter non fanno per voi ma non si vuole rinunciare ad avere unghie trendy come quelle di Cara Delevingne, valorizzando l’effetto Super Nude, opta su smalti dalle tonalità oro argento per il profilo lungo le cuticole. In vista dell’estate fai lo stesso anche sulle unghie dei piedi oppure colorazioni pastello come il viola, il blu e il verde per un effetto charming! In poche mosse il tuo risultato da passerella!