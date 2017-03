Unghie Primavera Estate 2017: tutte le tendenze della bella stagione!

Trovare lo smalto perfetto non è facile, perché anno dopo anno cambiano le tonalità di tendenza. Ma visto che la nuova stagione è alle porte, vediamo i nuovi trend per unghie Primavera/Estate 2017.

Abbiamo visto come siamo passati dal pastello ai colori fluo e da quelli dark ai glitter. Ma cosa andrà di moda con l’arrivo del caldo? Vedremo un alternarsi di nail art e french manicure (che è tornata finalmente). Per quanto riguarda i disegni, vedremo le unghie decorate con disegni geometrici di forme diverse e colori vivaci. In estate in particolare i mix saranno fatti con le tonalità intense di rosso, blu, arancio e giallo.

Ma i colori che vedremo di più sulle unghie saranno:

1. Nuance nude: per chi ama portare le unghie corte, ci sono buone notizie visto che saranno molto in voga. Se volete una manicure perfetta ed impeccabile, scegliete lo smalto nude e provate a farla a casa, seguendo alcuni semplici suggerimenti.

2. Colori pastello: i colori rosa, celesti e il pesca ci accompagneranno soprattutto nella primavera 2017.

3. Tonalità metallizzate: come l’oro rosa o l’argento saranno i colori più di tendenza di questa stagione.In particolare l’effetto specchio sarà uno dei preferiti anche nelle tonalità del verde oliva e del grigio.

4. Sfumature di rosso: Il rosso non ci abbandona mai e con il passare del tempo è diventato classico. Quest’anno lo vedremo molto anche in tonalità aranciate.

5. French Manicure: Sì, avete capito bene è tornata. Ma quest’anno non parliamo della classica french, in quanto si è trasformata. Quest’anno non vedremo più la solita linea bianca, bensì vedremo osare abbinamenti divertenti. Le linee poi si sposteranno alla base dell’unghia, creando mezzelune.

6. Nero: Divenuto un vero classico della manicure, il nero lo vedremo in due declinazioni: mat o zaffiro. In particolare quest’ultimo sarà uno di quelli di maggior successo per quanto riguarda le unghie primavera estate 2017.

7. Mat: Infine i colori opachi sono ancora una novità che non ci ha stancato. Provate con le tonalità nude per una manicure d’effetto.

Come avrete potuto capire alcune tendenze unghie di questo inverno, le rivedremo anche nella bella stagione. Ma la vera novità saranno le nail art geometriche di cui vi parlerò nel prossimo post.

Se volete saperne di più, vi aspetto anche sul mio blog.