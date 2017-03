Unghie gel 2017: tutti i trend di stagione e qualche consiglio

Sei alla ricerca della nail art perfetta per il tuo prossimo appuntamento dall’estetista? Vorresti un look perfetto, sobrio ma alla moda, particolare e che duri nel tempo? Una manicure modaiola che si faccia notare e che, allo stesso tempo, si abbini a tutto, dico bene?

No worries, oggi ti darò tantissimi consigli utili e ti svelerò tutto sui trend unghie gel 2017.

Pronti, partenza, via! Abbiamo già parlato del colore must have per la Primavera/Estate 2017 (se te lo sei perso leggi l’articolo qui) e abbiamo definito che sì, è un colore adorabile e che sì, ci piace davvero un sacco!

Ci piace perchè il rosa si abbina in mille modi diversi e offre più di 1000 sfumature diverse. Ci piace perchè è super femminile e perchè è da sempre il colore più amato dalle donne.

Veniamo al dunque: quali sono i trend unghie gel 2017 e quali i consigli da tenere bene in mente?

Prima di tutto considera che le unghie gel hanno una durata di circa un mese, quindi evita colori fortissimi o fantasie che potrebbero stancarti. Evita altresì il gel trasparente e quei colori traslucidi che lasciano intravedere l’unghia naturale (che potrebbe essere rovinata o sporca). Opta per una forma arrotondata, le unghie ballerina sono il trend 2017 ma sono decisamente troppo geometriche e davvero fastidiose.

Ora che ti ho dato qualche consiglio utile veniamo al dunque: quali colori e fantasie scegliere? Le opzioni, oltre al rosa e alla forma ballerina di cui ti ho parlato poco fa, sono davvero infinite e qui trovi la guida ufficiale alle unghie 2017.

Sai già quali sono i trend del momento e vorresti soltanto qualche idea? Qui una gallery di unghie gel di cui ti innamorerai.

Alla prossima!