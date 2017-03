Unghie primavera: tendenze e stili

Dai colori pastello alle tonalità pop, dai fiori secchi ai classici nude ecco le tendenze e gli stili da seguire e da cui lasciarsi ispirare per avere le unghie primavera più alla moda e glamour di sempre. Salutiamo l’inverno con brio ed eleganza.

I fiori secchi inseriti con la tecnica del gel è di sicuro il vero trend della prossima primavera. Non semplicissima da eseguire, sopratutto in casa, quindi è consigliabile rivolgersi ad un salone qualificato. L’effetto WOW! è assicurato.

Quale modo migliore per celebrare il Greenery, il colore dell’anno secondo Pantone, se non con una manicure inspired by?? Giocare con tre tonalità di verde, come in questo caso, dona alle mani eleganza e raffinatezza.

Per chi non si accontenta del classico nude questa versione che aggiunge delle mezze lune è originale e perfetta da abbinare a look freschi di inizio primavera sui toni del bianco e beige.

La primavera vede il ritorno del colore ma anche di un’altro evergreen, le righe che non passano mai di moda. Un’idea carina per le vacanze pasquali, ad esempio, potrebbe essere quella di giocare con i colori di stagione come la lavanda, il verde acqua e il celeste.

Quando la manicure diventa vera e propria arte, in questo caso pop art. Si parte da una base bianca, a cui si aggiungono pennellate di colore pieno che sembrano ispirate ad un quadro di Matisse.

Non è primavera senza colori pastello, un vera tendenza che contagia il mondo della moda come quello beauty. Mezze lune caratterizzano ed esaltano le tonalità chiare, fresche e vivaci per mani che diventano protagoniste indiscusse.

Questa primavera verrà ricordata anche come la stagione del metallizzato. Capelli e outfit si contraddistinguono per l’effetto metallico ed il colore che meglio lo rappresenta è di sicuro il rosa, il pink metallic o meglio l’oro rosa. Una manicure originale e fuori dal comune da scegliere per occasione speciali.

