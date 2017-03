Unghie primavera 2017

Le unghie più belle che porteremo per la Primavera 2017, ma anche in vacanza e fino all’autunno prossimo, sono dai colori soft ma brillanti. Soft perché non parliamo di colori fluo o troppo carichi, bensì di tonalità più simili alle sfumature pastello e neutre. La differenza, per quest’anno, sta nella brillantezza e nella forza di questi colori, con stesure ricche, corpose e piene, mantenendo la delicatezza del colore ma arricchendosi in brillantezza e tenacia.

Vanno per la maggiore i gialli, i verdi, gli azzurrini e i lilla. Mentre, per quanto riguarda le tonalità del rosa, bandito il rosa shoking, si fa avanti un rosa romantico, ma anche toni ancora più chiari come il beige, il cipria (sempre molto carico e con stesura che non sia blanda) e il taupe.

Esempi di colori brillanti sono dati da Essence, che propone una linea di smalti soft, ma molto luminosi, come il giallo e il rosa, ma anche il verde (per entrare in sintonia con il colore scelto da Pantone per il 2017, appunto il Greenery). Sono tinte facili da abbinare perché non troppo cariche e sgargianti, ma allo stesso tempo possono rendere un beauty look semplice e casual, molto più sbarazzino e irriverente. H&M invece punta, con la sua linea di nail care, a tonalità neutre che vanno dal rosa al cipria. Stessa cosa per MI NY, che però arricchisce la palette cromatica con il giallo, anch’esso di grande tendenza, e rosa più carico.

Calde, potenti, sensuali, sono le unghie di colore marrone. I toni del cioccolato, del caffè e del testa di moro sono un’altra grande tendenza della Primavera 2017. Sono molto gotiche con la pelle candida, ma è con la mano abbronzata che risaltano in tutta la loro bellezza. Altro che rosso! Le unghie non sono mai state così calienti.

Persiste ancora la forma a mandorla russa, molto allungata e appuntita, ma c’è anche un gran ritorno delle short nail. In questo caso risulta ancora molto forte la tendenza metallizzata, ma questa volta con effetto shimmer, luminosa e ricca di micropagliuzze.

Per altre ispirazioni @mariagraziaceraso