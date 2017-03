Nail art primavera 2017

Quali saranno le nail art per la Primavera 2017? Di certo avremo manicure originali, diverse dal solito, poco ordinarie e molto fantasiose.

Archiviata la classica french manicure, che è molto chic, ma anche un po’ noiosa, la manicure prende ispirazione dal mondo fantasy con linee geometriche, pois colorati, brillantini da applicare sui contorni.

La geometria diventa chic. Direttamente dagli anni ’90, triangolini, linee a zig zag, rettangoli, rombi, vanno a decorare unghie divertenti e che non passano di certo inosservate. Come fare? Con un classico nastro adesivo. Basta coprire la parte dell’unghia che si vuole lasciare vuota e procedere con la stesura dello smalto sulla parte rimasta scoperta. Coprire tutto con un top coat trasparente.

Abbiamo accennato alla french manicure come elegante e raffinata, ma spesso è anche monotona. Dalle passerelle arrivano due soluzioni: la prima consiste nel creare una doppia luna, la prima a metà unghia e la seconda all’estremità, per spezzare l’effetto monotono. La seconda soluzione è il classico french reverse, ma con l’applicazione di una lunetta in metallo sulla lunula. Il colore prediletto per la base di entrambe? Il beige, il cipria e tutti i taupe.

Vanno di moda anche i pois! Si applicano sulla parte estrema dell’unghia oppure si può realizzare un gigante pallino al centro. Per un effetto cartoon.

Altra chicca: i glitter applicati nel contorno unghia, ma questa volta nella parte esterna. Basta applicare dello smalto trasparente e cospargere l’unghia con dei brillantini in polvere. La parte interna dell’unghia rimarrà vuota, mentre la parte esterna, grazie all’effetto colla dello smalto umido, resterà tempestata di glitter. Scommettiamo che nessuno ha avuto le unghie come queste?

Per altre ispirazioni @mariagraziaceraso