La cura delle mani e l’applicazione dello smalto sono vere e proprie cerimonie della toilette femminile. Il momento in cui si tenta di stendere il colore in maniera perfetta, magari con la fronte corrucciata e un’espressione concentrata, è qualcosa che ogni donna ha vissuto almeno una volta. Il rischio, però, è che nel giro di due giorni il grande sforzo lasci dietro di sé solo sbeccature e unghie a chiazze. Ecco allora tutti i segreti per una manicure a lunga durata.

1. Una passata di acetone. L’acetone non è utile solo per togliere lo smalto, ma anche per metterlo: le unghie formano naturalmente uno strato oleoso protettivo che riduce la presa del cosmetico, ma una passata di acetone aiuta a sgrassarle, permettendo alla base o al colore di aderire meglio alla superficie porosa.

2. Eliminate le cuticole. Le cuticole, comunemente chiamate pellicine, non solo sono d’intralcio quando si applica lo smalto, ma anche prima causa (indiretta) delle sbeccature. Tormentarle durante la giornata provoca danni irreparabili allo smalto, meglio allora farle rientrare sotto l’unghia con l’apposito bastoncino prima di ogni applicazione.

3. Utilizzate sempre un base coat. L’applicazione della base trasparente è un passaggio fondamentale che, spesso, viene tralasciato per fretta o pigrizia. Il base coat protegge l’unghia e ne rende liscia la superficie, permettendo una migliore presa dello smalto. Oltre a ciò, mantiene anche il colore del prodotto, rallentando il processo di ingiallimento.

4. Utilizzate spesso il top coat. Se il base coat prima dello smalto è importante, il top coat non è da meno. Questo prodotto ha il compito di proteggere le unghie, dare lucentezza al colore ed evitare che si opacizzi. La strategia migliore è rinnovarlo ogni giorno, a patto di avere il tempo per farlo.

5. Indossate i guanti per ogni faccenda domestica. Forse è superfluo dirlo, ma durante le faccende domestiche le unghie sono molto esposte a graffi o urti. Soprattutto quando si lavano i piatti, le mani vengono esposte a una serie di agenti esterni, come i detersivi, che finirebbero per rovinare ogni manicure. Se è proprio indispensabile utilizzare le proprie mani nei lavori domestici, meglio proteggerle con dei guanti.