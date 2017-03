Unghie marzo 2017: la nail art che devi assolutamente avere

Tutto quello che devi sapere sulle unghie marzo 2017 in una mini guida al trend più cool della primavera 2017.

Qualche tempo fa, ti avevo parlato di unghie con la guida ufficiale ai trend unghie 2017 ma non ti avevo detto quale sarebbe stato il top trend per la nail art nella primavera 2017, pronta a scoprirlo?

Il trend ufficiale per le unghie marzo 2017 è il rosa, in tutte le sue sfumature. Dal rosa corallo al nude, passando per mille personalizzazioni diverse.

Ecco qualche idea per te.

Le unghie rosa con dettagli super femminili. In questo caso il consiglio è quello di inserire dettagli glitter o, se lo ami, l’effetto specchio nella sua versione pink.

Non ami le nail art iper femminili ma vuoi della mani sempre in ordine? Il nude è perfetto per te. Si tratta della sfumatura del rosa più diffusa di sempre e si abbina davvero in mille modi diversi e a qualsiasi look.

Qui una gallery di unghie nude.

Che ne dici? Hai trovato la sfumatura di rosa perfetta per te? Non dirmi che non ami il rosa!

Beh se è così non puoi perderti questa gallery di unghie 2017, troverai lo stile perfetto per te.